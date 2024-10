La madre del Cuti Romero confesó en qué club argentino jugaría: «Es una cuota pendiente»

Cristian Romero emigró muy joven del fútbol argentino, con un puñado de partidos en Primera dio el salto a Europa donde se asentó y tuvo la chance de llegar a la Selección Argentina. Ya siendo campeón del mundo y una pieza fundamental de la Albiceleste, su madre Rosa, confesó el sueño pendiente que le quedó en Argentina.

Días antes de la goleada ante Bolivia por 6-0, su madre lo visitó en su regreso al país para disputar las Eliminatorias Sudamericanas. Y confesó que su unión con Belgrano sigue intacta: “El sueño de toda su vida es triunfar en Belgrano, que hoy sigue siendo su amor«.

El Cuti solo disputó 16 encuentros con la camiseta del Pirata entre 2016 y 2018. Por su gran nivel llamó la atención de Europa y dio el salto a Genoa, luego pasó a Atalanta y terminó asentándose en el Tottenham donde es uno de los caudillos de la Premier League.

Sin embargo, cada vez que vuelve a Argentina visita Barrio Alberdi y mantiene la ilusión de vestir la camiseta del Pirata. «Es una cuota pendiente y seguro lo va a hacer«, aseguró su mamá en Radio Sucesos.

El paso de Cuti Romero por Belgrano de Córdoba.

Dentro de la cancha es un guerrero que parece no medir la fuerza con la que juega, aunque fuera del campo, su madre aseguró que tiene una personalidad inesperada. “Es un ser muy dulce, con un corazón gigante. Como hijo está en todo», detalló Rosa. Y reveló que «afuera es muy tímido, distinto a lo que se ve adentro, donde es un poco rudo«.

Lionel Messi, el ídolo del Cuti Romero

Por otra parte, la madre del zaguero cordobés reveló que Lionel Messi es “el ídolo de la infancia” de su hijo.

Luego destacó el lado más humano que tiene el jugador de los Spurs: «Cuando ganó su primer sueldo, en Italia, se acercaba la fecha de mi cumpleaños, y me pidió que fuera a ver algunas propiedades. Me gustó un dúplex muy lindo en la zona sur y creí que era para él, pero me lo regaló a mí«.