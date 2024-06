La polémica frase de Leandro Romagnoli sobre la salida de Adam Bareiro: «Molestaría menos que…»

La novela de Adam Bareiro y su posible pase a River tiene un capítulo más y aún no se define la venta del goleador de San Lorenzo. Ahora, el entrenador del Ciclón, Leandro Romagnoli opinó sobre la negociación del delantero y dejó un llamativo análisis.

El técnico del conjunto azulgrana habló sobre el interés del Millonario por el paraguayo, al que también se sumó Boca y varios clubes de Brasil.

En el caso de que se marche a La Banda, el Pipi aseguró que «molestaría menos» que juegue en Núñez a que se vista la azul y oro.

«No es la misma relación que puede tener el hincha de San Lorenzo con Boca y con River. El clásico de San Lorenzo es Boca y Huracán. Obviamente que River también es clásico y que es un equipo importante de Argentina pero creo que molestaría menos», sostuvo el técnico de los Cuervos.

Y remarcó que «este es mi pensamiento y por ahí estoy equivocado. Por ahí un hincha de San Lorenzo dice: ‘No, a mi me molesta igual’. Mi pensamiento es que molestaría menos por esa rivalidad que hay con Boca y con Huracán».

Romagnoli opinó sobre la rivalidad de San Lorenzo con Boca

El Pipi planteó cuál es el nivel de rivalidad con San Lorenzo: «Por haber vivido acá 20 años, hoy está primero Boca y después Huracán. Sin ofender. Uno tiene el termómetro de tantos años acá en el club y lo vas escuchando».

Además, se sinceró sobre la posibilidad de que el goleador paraguayo refuerce a otro equipo grande. «Yo fui jugador 20 años y tenemos otro pensamiento. Sabemos que el hincha es más pasional y no le gusta que un jugador tan querido como es Adam, que es el capitán del equipo, un emblema y fundamental, vaya a reforzar a un equipo argentino. Lo ves más para el lado, no sé si palabra traición, pero uno juega con eso. A veces hay un montón de cuestiones y de factores: que el jugador también decide, las ganas que tiene y demás».

Y agregó que «pasa un poco por no reforzar a equipos argentinos que después compiten con uno. En este caso está posibilidad de River, de Boca y equipos de afuera que lo vinieron a buscar».

Además, le pidió a Bareiro que se quede en el Ciclón: «No hablé con él pero le quiero decir públicamente que si tiene ganas de quedarse mucho mejor. San Lorenzo es un club muy grande y vamos a competir por cosas importantes. Pero a veces hay otras cuestiones que uno piensa en querer salir».