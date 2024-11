La revelación de Eduardo Salvio tras su gol a Boca en la Liga Profesional: «Me hice más conocido»

Eduardo Salvio fue el protagonista del triunfo de Lanús ante Boca este domingo por la Liga Profesional. El delantero cumplió con la ley del ex y se metió en un gran debate sobre su paso por el Xeneize. El experimentado delantero aseguró que «no es un lugar fácil para jugar»

El Toto, autor del único tanto en la Fortaleza dialogó en TyC Sports y reveló detalles de su paso por el Xeneize. “Me hice más conocido por Boca que por la Selección”, planteó.

Además, el delantero opinó de la dificultad que significa vestir la camiseta azul y oro: “Si te va bien estás ahí arriba y si las cosas salen mal sos el peor. Hay que estar preparado y más si querés triunfar”.

Sobre su experiencia personal, Salvio fue contundente: «Lo disfruté mucho, pero hay que bancarse todas. Cuando hacía goles me sentía Dios. Todos me conocían y hablaban de mí. Era hermoso y lo mejor que me había pasado, pero en las malas no quería salir ni aparecer en ningún lado. Hay más repercusión en Boca que en la Selección”,

Salvio y su gol a Boca: «Es una motivación extra»

Luego del triunfo Granate este domingo, el delantero habló en TNT Sports y aseguró que “jugar contra el más grande es una motivación extra”. Además, agregó que “no me causa gracia convertirle ni me pone contento por eso, pero sí quería ayudar al equipo”.

Sin embargo, el goleador de Lanús fue criticado en redes sociales por su tanto y Salvio puso paños fríos: “Hoy me toca defender los colores del club que me dio todo, que me vio nacer y me dio la oportunidad de ser el jugador que soy. Lo voy a defender a muerte. Me fui contento, porque el equipo necesitaba la victoria y pude ayudar”.