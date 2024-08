Leandro Romagnoli, durísimo contra el arbitraje en el Boca – San Lorenzo: «Así es muy difícil»

Este domingo, San Lorenzo cayó ante Boca por 3-2 en la Bombonera por la undécima fecha de la Liga Profesional. El Ciclón arrancó ganando pero Boca se despertó en el segundo tiempo y se lo dio vuelta. En un partido lleno de polémicas, Leandro Romagnoli no se guardó nada y apuntó contra el arbitraje tras la derrota.

«La verdad que así es muy difícil. Me quedo tranquilo y contento por el partido que hizo el equipo. Superó al rival en la mayoría de tiempo pero nos faltó definirlo. No digo que jueguen para nosotros, pero tampoco que nos perjudiquen. Me voy recaliente por lo de árbitro«, comentó el Pipi en conferencia post partido.

Y luego apuntó nuevamente contra la terna arbitral: «No puede ser que el árbitro cobre de esa manera, en un primer tiempo que habíamos hecho buenísimo. Neutralizando al rival, teniendo la pelota, generando las situaciones», comenzó Romagnoli al analizar el partido. San Lorenzo se puso en ventaja por un penal de Vombergar luego de una mano en el área de Marcos Rojo, que según el propio entrenador, Echavarría no quería sancionar. «El primer penal lo cobra pero tarda como cinco minutos porque va al VAR a ver si había alguna falta para Boca, para no cobrar el penal. Eso es lo que hace, no quería cobrar el penal».

Además, se refirió a la polémica que protagonizó Vombergar durante el choque con Leandro Brey en el que todo San Lorenzo reclamó penal. «Es un penalazo y ni lo llaman para que lo vaya a ver. Podía ser el 2-0 o el penal, y no va a verlo porque si iba lo tenía que cobrar», sentenció. Y agregó que «empezó con las chiquititas, y ya te empieza a meter al rival en tu propia área».

Romagnoli contra el calendario de la Liga Profesional «A uno lo perjudican y a otros no tanto»

El Pipi no solo criticó el arbitraje sino que también apuntó contra el calendario de la Liga Profesional. El entrenador del Ciclón se refirió a la programación del torneo en la previa de la vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores.

«Supuestamente íbamos a jugar un sábado, después a Boca lo pasaron al jueves y a nosotros nos pusieron el domingo, teniendo que jugar el martes, que no llegamos ni a 55 horas. Por eso tuvimos que hacer algunas variantes. Teníamos pensado hacer más cambios pero el equipo estaba bien, y muchos de los que hoy jugaron 90 minutos van a tener que volver a jugar el martes un partido muy importante y decisivo, después de 52 horas. Pero así es el calendario, qué va a ser. A veces a uno lo perjudican y a otros no tanto«, concluyó.