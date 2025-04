Noelia Marzol cruzó a Ricardo Canaletti en el programa de Juana Viale: «Me faltas el respeto» 

Noelia Marzol y Ricardo Canaletti protagonizaron un fuerte cruce en pleno aire de Almorzando con Juana, el programa de Juana Viale en El Trece.

El tenso cruce entre Noelia Marzol y Ricardo Canaletti

En la mesa estaban debatiendo sobre qué hacer con los delincuentes que son menores de edad, y el periodista opinó: «El tema de la edad es una cuestión compleja, que te lleva a tomar una posición sin haber analizado nada. Hay un prejuicio contra los jóvenes y las mujeres, y ese prejuicio se antepone ante cualquier tipo de razonamiento cuando abordás el tema de los menores».

"Canaletti":

«Un menor que mata a otro menor… como el caso de Kim, que la arrastraron durante 15 cuadras… Ahí no podés hacer ningún análisis, más que decir que ese chico es un bestia», intervino Marzol.

«No es un bestia. Para el pibe de 14 está bien lo que hizo porque su objetivo primordial era vender ese auto para conseguir guita y comprar droga», manifestó Canaletti.

Y la bailarina lo cruzó: «Pero no está bien, para ningún mundo. Ni siquiera se titula persona ese ser. La nena está muerta y él está vivo».

Noelia se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad en Argentina y manifestó: «Respetar la vida del otro no es un extremo, es algo que debería ser normal».

En otro tramo de la charla, la famosa planteó: «Una chica de 13 años es chica para quedar embarazada, pero un nene de esa edad no es grande para ir preso. Si estamos cuidando a una menor de que no quede embarazada, también podríamos bajar la ley imputabilidad para que un nene no pueda matar».

«Comprendeme el concepto: el Estado decide que a los pibes de 14 años no se los pena. Es una visión extrema bajar la ley de imputabilidad», respondió Ricardo. «Hay un montón de gente que no piensa eso», soltó Noelia.

«Una tontería repetida por un millón de personas sigue siendo una tontería», sentenció el periodista. «Me faltás el respeto si decís que lo que yo digo es una tontería. Es una falta de respeto decir que lo que dice otra persona es una tontería, siempre», se defendió la artista.

«Yo no soy idiota, más allá de que quizá mis pensamientos lo sean…», expresó Noelia Marzol al ver que Ricardo Canaletti cuestionaba todo lo que decía. «No lo dijo… ¿No dijiste eso, no? Sino te pido que te retractes», intervino Juana Viale, intentando poner paños fríos y calmar la tensión.