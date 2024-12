Los cambios que prepara Gago en Boca para recibir a Gimnasia tras la eliminación en Copa Argentina

Boca viene de sufrir un duro golpe en la Copa Argentina pero su buena racha en la Liga Profesional lo mantiene con vida en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores. Esta noche, el Xeneize recibirá a Gimnasia y para ir en busca de los tres puntos, Fernando Gago hará algunas modificaciones con castigos incluidos.

La insólita roja de Luis Advíncula en el duelo ante Vélez fue uno de los puntos que no le gustó al entrenador y tendrá consecuencias esta noche. Ya que entre los jugadores que apuntados está el peruano, y Leandro Brey, quien podría perder el puesto con Sergio Romero.

Entre los cambios, el arco de Boca no tiene dueño, y cuando parecía que el juvenil le ganaba la pulseada a Chiquito, la fatídica noche en el Mario Alberto Kempes le restó puntos a Brey y ahora el ex Manchester United aparece como la solución a un problema que parecía finalizado.

Mientras que en la defensa una nueva expulsión en un encuentro clave no le saldría gratis a Advíncula. Su irresponsabilidad golpeó fuerte dentro del cuerpo técnico ya que es uno de los apuntados en la eliminación en la Copa Argentina. Por este motivo, Juan Barinaga sería el lateral derecho ante el Lobo esta noche en la Bombonera. El resto de la defensa se mantendría, incluso con un Nicolás Figal cuestionado.

En el mediocampo, otros que podría pagar la derrota ante el Fortín por el bajo rendimiento serían Ignacio Miramón y Kevin Zenón. El ex Gimnasia no logró asentarse en el medio de Boca y al ex Unión le cuesta volver a mostrar el nivel previo a los Juegos Olímpicos.

Los que volverían al equipo son Brian Aguirre, como uno de los extremos, y Milton Giménez, que otra vez volvió a mostrar un buen nivel con su actitud. Esto haría que haya un cambio de esquema: Gago volvería al 4-2-3-1 que usó ante Gimnasia en la Copa Argentina hace un poco más de un mes. Aunque en aquella ocasión quien estuvo atrás de Edinson Cavani fue Miguel Merentiel, en este caso iría Giménez.

La probable formación de Boca vs. Gimnasia, por la Liga Profesional

Sergio Romero; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Pol Fernández; Brian Aguirre, Milton Giménez, Exequiel Zeballos; Edinson Cavani.