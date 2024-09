Marcelo Gallardo reveló el motivo por el que Pablo Solari estuvo siete partidos sin jugar en River

Desde la llegada de Marcelo Gallardo a River, el Millonario mostró un cambio de rumbo en la temporada. Con una seguidilla de buenos resultados, se quedó con el Superclásico ante Boca y está en semis de la Copa Libertadores. Aunque el Muñeco mostró que varios jugadores cambiaron en la consideración tras la salida de Martín Demichelis.

Uno de los jugadores que perdió rodaje con la llegada de Gallardo fue Pablo Solari, que llevaba siete partidos sin sumar minutos hasta anoche, cuando ingresó ante Talleres.

Luego de ser titular en el partido debut del Muñeco ante Huracán, Solari venía de ser una fija en la etapa de Demichelis. Con goles y asistencias, tuvo un gran 2023 y este año, su nivel fue decayendo. El segundo ciclo de Gallardo lo encontró dentro del equipo titular, luego ingresó 10 minutos ante Talleres en Córdoba por Copa Libertadores y jugó el primer tiempo ante Gimnasia en La Plata, con un equipo alternativo.

Sin embargo, luego de ese entretiempo ante el Lobo, el delantero no volvió a jugar durante los próximos siete partidos. No estuvo contra Talleres, Newell’s, Independiente, Atlético Tucumán, ida ante Colo-Colo, Boca y revancha con los chilenos.

Qué dijo Marcelo Gallardo sobre Pablo Solari en River

Aunque anoche tuvo otra oportunidad, y Gallardo habló de su situación tras el partido: «Si hay jugadores que no juegan es porque hay otros que están mejor. Los que no juegan tienen que hacer mérito para estar. Eso se logra con los entrenamientos, recuperando la confianza, empezando a hacer mérito para que uno lo considere. Simplemente eso, no hay nada raro«

«Entiendo que hay jugadores que por ahí no han tenido minutos, pero tengo un plantel largo y elijo los que creo están en mejores condiciones para el funcionamiento que queremos tener, para los partidos que tuvimos que jugar. A partir del comportamiento de ellos en el día a día y los veo mejor, van teniendo minutos. No hay ningún misterio en esto«, describió Gallardo.

Además, opinó sobre los rumores que surgieron sobre un cruce con el delantero: «Por ahí te hacías la pregunta ‘¿qué pasaba?’, tengo que elegir. En esa elección, algunos juegan y otros tienen menos minutos, otros tienen que esperar. Lo importante es que cuando se los necesite para que le den algo diferente al equipo estén presentes. Hoy fue una buena aparición de Pablo, porque estuvo trabajando en base a lo que nosotros queríamos y estar disponible para cuando el equipo lo necesite».