Mbappé quiere 100 millones de euros anuales para jugar en el Real Madrid

El astro francés Kylian Mbappé, cuyo contrato con el Paris Saint Germain (PSG) culmina el próximo 30 de junio, jugaría en el Real Madrid español si le pagan 100 millones de euros brutos por año, publicó hoy la prensa española. La fecha límite de su contrato con el PSG obliga al delantero campeón del mundo en Rusia 2018 negociar con cualquier club para asegurar su futura actividad.

Según Mundo Deportivo, Mbappé aspira a un sueldo de 100 millones de euros brutos por año, es decir, 50 millones netos, que es más del doble de lo que reciben figuras del plantel del Madrid como el alemán Toni Kroos o el croata Luka Modric.

¡No se olviden de la prima!

Pero además el entorno del crack francés estaría pidiendo una prima de 175 millones de euros que irían a parar íntegramente a la familia Mbappé ya que el PSG no recibirá nada, agregó el medio deportivo español. No obstante se especula con que esas cifras no serán aceptadas por las autoridades del Real Madrid.

Florentino tiene al crack francés entre ceja y ceja. ¿Le pagará lo que pide?

La contratación de Mbappé es un viejo deseo del club presidido por Florentino Pérez. Desde el mismo momento en que Lionel Messi pasó al PSG, en agosto de 2021, se habla del traspaso de Kylian al equipo Merengue, pero está claro que andan a las vueltas. Y especialmente, que hay mucha, pero mucha plata en juego.