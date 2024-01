Luis Suárez metió su primer gol en Inter Miami y Messi anotó de penal en el 3 a 3 con Al Hilal

En un partido que empezó adverso para Inter Miami, Luis Suárez metió su primer gol y el equipo de la MLS empata 3 a 3 con Al Hilal de Arabia Saudita como visitante en un amistoso en el que también anotó Lionel Messi de penal.

El equipo del Tata Martino no arrancó bien en tierras árabes y a los 13′ ya perdía 2 a 0 con goles de Aleksandar Mitrovic y Abdullah Al-Hamdan.

A los 34′ descontó Suárez en su primer tanto en Inter Miami. Jordi Alba le dio un gran pase a Julian Gressel, un defensor local lo interceptó cuando iba a definir y el uruguayo aprovechó el rebote para empujar y meter el 1-2.

Sin embargo, el equipo de Messi sufrió otro golpe y antes que termine el primer tiempo le convirtieron el 3-1 mediante el brasilero Michael.

En el complemento, Messi descontó de penal y rápidamente Inter llegó al empate con un golazo de David Ruíz para el 3 a 3.

Formaciones

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Sergey Kryvstsov, Noah Allen, Jordi Alba; Julian Gressel, David Ruiz, Sergio Busquets; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Gerardo Martino.

Al Hilal: Habib Al-Watyan; Yasir Al Shahrani, Mohammed Jahfali, Khalifah Al Dawsari, Renan Lodi; Sergej Milinkovic-Savic, Rubén Neves, Michael; Malcom, Aleksandar Mitrovic y Abdullah Al-Hamdan. DT: Jorge Jesús.