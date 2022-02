Messi está sufriendo en el PSG

Lionel Messi no la estaría pasando bien en el PSG, según lo afirmo Carlos Rexach, quien fue el descubridor de la estrella argentina. Gentileza.

Carles Rexach es algo más que un ex jugador, técnico, descubridor de talentos, mano derecha de Johan Cruyff en el Barcelona. Fue nada menos que el que hizo llegar a Lionel Messi al club catalán. Es famoso su viaje a Rosario para ver a un chaval y hacerle firmar un contrato en una servilleta, pero ayer explotó y aseguró que el argentino está sufriendo en el PSG, como lo destacó Marca..

Acerca del impacto que produjo la llegada del argentino al club azulgrana, Rexach fue contundente. Comentó que “el Barcelona sin Messi generó un antes y un después. Será inigualable e irrepetible que vuelva a tener un jugador como Lio. Dejó un hueco como persona y futbolista que es imposible de llenar”.

El ex futbolista y entrenador comentó que ·”encontrar un fenómeno de la talla mundial como Lionel será imposible. Barça y Messi era un binomio espectacular. Hay un Messi del Barça y hay un Messi del después…, de eso no tengo dudas, no hay discusión”.

El popular Charly Rexach concedió una entrevaida a ‘Súper Deportivo Radio’, el programa que conduce el periodista Emiliano Nunia en radio Villa Trinidad, situada en Santa Fe, y explotó por la situación del ex 10 del club de sus amores. “Messi está sufriendo”, explicó.

Hablando de la estructura futbolística que le brinda el equipo entrenado por Mauricio Pochettino, no tuvo dudas en su respuesta y expresó que “fue a parar a un equipo que se formó a base de talonario que juegan para ellos mismos. En cambio, el Barcelona jugaba para Messi. Messi en Barcelona era la frutilla del postre y eso hace que sea muy difícil que pueda encontrar un equipo que tenga esa relación club y jugador. Su época en el Barcelona será irrepetible”.

Acerca de la situación que está viviendo Messi en Francia, Rexach explicó que “está sufriendo en el PSG, es un equipo de mercenarios. No juegan un fútbol bonito o espectacular ni como conjunto, ganan porque un día aparece Neymar, otro día Messi, Mbappe y le solucionan la papeleta, pero como equipo no están definidos”.

El futuro de Messi fue tema de convcersación por su descubridor y no dudó en afirmar que “está obligado a regresar al Barcelona cuando quiera. A mi me gustaría que se quede a vivir en el Barcelona. Su vida futbolística la tiene que terminar en el club catalánmí”

Rexach reconoció que “todavía la verdad de la salida de Messi no se conoció y seguramente se sepa con el paso del tiempo. Me hubiese gustado que se retirara en el Barcelona”.

La servilleta en la que Lionel Messi firmó su primer contrato con el Barcelona. Gentileza Marca.

Más adelante, comentó que “un hombre que nació acá, me hubiese gustado que se retire jugando en serio, de verdad…Messi debería ganar el Mundial y retirarse. Se lo merece”.