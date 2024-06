Villarruel cruzó a Grabois por el escándalo de los alimentos: «Dejá de usarnos a los católicos para polemizar y existir políticamente»

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, cruzó al dirigente social Juan Grabois, quien criticó fuertemente al presidente Javier Milei con una extensa carta publicada en su cuenta oficial de X por el escándalo de los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano.

«Vos ofendés a Dios cuando tomás Su Santo Nombre en vano. Vos ofendés cuando usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política«, lanzó Villarruel contra Grabois que había citando un fragmento de los corintios del Nuevo Testamento de la Biblia.

«Vos ofendés cuando a personas rectas las acusás de conspirar contra el Presidente sabiendo que mentís arteramente. Dejá de usarnos a los católicos y a nuestra Fe para polemizar y existir políticamente. Tené dignidad Grabois», remató también la vicepresidenta en X (antes Twitter).

Villarruel eligió uno de los extensos tuis que publicó Grabois a modo de hilo en el que le dice a Milei que Lucifer «era de las fuerzas del cielo», frase insignia del mandatario y de su espacio político, La Libertad Avanza.

«Milei, la defensa de lo indefendible revela el modo inviable en que opera tu gobierno: la culpa siempre es del otro, los malos son todos los que no están a favor tuyo y los que están a favor tuyo, aunque estén más sucios que una papa, pasan a engrosar ‘las fuerzas del cielo'», escribió Grabois.

NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER



Javier Milei, la defensa de lo indefendible revela el modo inviable en que opera tu gobierno: la culpa siempre es del otro, los malos son todos los que no están a favor tuyo y los que están a favor tuyo, aunque estén más sucios que una…