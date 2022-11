Profe Signorini en RN Radio: «A Diego no lo supieron interpretar»

Pocas personas del ambiente del fútbol conocieron tan en profundidad a Diego Armando Maradona como Fernando Signorini. El “Profe” mantuvo una relación profesional y de amistad con “el Diez”. Explica y entiende como nadie a una personalidad tan difícil de abarcar.

Fiel a su estilo, el experimentado preparador físico fue lapidario con el fútbol actual y apuntó contra el Mundial de Qatar por las condiciones en las que se realiza. Afirmó que Maradona hubiera alzado la voz en contra de los atropellos contra los derechos humanos y la violencia, y lamentó que los jugadores actuales no lo hagan.

“Si Diego hubiera estado presente, hubiese dicho algo fuerte en contra del poder que está haciendo pedazos al fútbol y a los deportistas y tergiversando el deporte. Estaría muy enojado, no me cabe ninguna duda”, sentenció Signorini en diálogo con “Sobre la Hora”, el programa mundialista de RNRadio.

“Extrañamente casi ningún jugador se ha expresado públicamente. Parece que nadie tomó la posta de Diego. Los jugadores son rehenes y cautivos de un sistema que se aprovecha de ellos”, continuó.

“Hubo 7.000 víctimas mortales en la construcción de los estadios por favorecer al negocio, no les importa la vida. Este Mundial, como le hubiera pasado a Diego, no me importa en lo deportivo”, concluyó.

Sobre su relación con Maradona aseguró que “el afecto fue espontáneo desde que lo conocí” y se quedó como mejor que recuerdo con los 10 días en La Pampa como preparación de cara al Mundial de Estados Unidos 1994.

“Él había dejado el fútbol, había subido de peso y tenía su problema de adicción. El lugar lo elegí yo, busqué el más lejano a Buenos Aires. Fueron momentos maravillosos en medio de la naturaleza”, rememoró.

De su etapa como Preparador Físico de la Selección Argentina, con Maradona como DT, repasó su visita a la región para el amistoso con Haití en Cutral Co. “Ir al interior fue una gran idea, tomada de lo que hacía César (Menotti), con un sentido federal. Se ve el entusiasmo y el desborde emocional de la gente”, comentó.

Signorini también se deshizo en elogios hacia Lionel Messi. “Es un jugador extraordinario, no cabe ninguna duda. No se le puede poner palabras a lo que hace, son casos excepcionales. Estas figuras me despiertan admiración, son artistas del deporte. (…)Depende de él, pero estoy convencido que Messi puede jugar un Mundial más. Leo genéticamente es un privilegiado”, afirmó.

El Profe fue crítico con el calendario y la exigencia de los jugadores que estarán en actividad en sus clubes hasta una semana antes del Mundial.

“Al ser en el medio de la temporada, con un calendario más numeroso, llegan al límite de sus posibilidades, sin descanso. Alguien tiene que poner límite y lo deberían hacer los jugadores, pero no se organizan ni se deciden. Si lo hicieran, las federaciones y la FIFA sería de ellos, incluso generaría puestos de trabajo después de que se retiran”, analizó.

Consultado sobre Lionel Scaloni, el actual entrenador de la selección consideró:“Creo que el éxito no pasa solo por ganar un título. Se creó un grupo humano que se ve a las claras que se quieren y se llevan muy bien. Hay solidaridad y nobleza”.

Signorini también dejó una profunda reflexión sobre la salud mental y el acompañamiento de los clubes a partir de un nuevo caso de suicidio, el de Samuel Rebollo en Aldosivi. También hizo mención al huerguense Leandro Latorre, que también había sido desafectado del club marplatense tras sufrir una lesión y luego se quitó la vida.

“La mayoría de los medios no se ocupan ni dicen nada, porque el sistema usa a los principales periodistas para decir frivolidades. Lo mismo pasa con los ministerios de deportes o salud. A nadie le importa, el deporte fue realizado para preservar la salud. Hay muchos casos parecidos, los padres deben tener cuidado cuando introducen a sus hijos al fútbol”, lamentó.