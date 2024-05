River y un mercado de pases top: las estrellas que suenan en el Monumental

River está decidido a romper el mercado en el receso y si bien es cierto que el libro de pases abrirá el 1 de junio, ya empezaron negociaciones. La gran mayoría son futbolistas de Europa y esto deja en claro que el la CD millonaria está dispuesta a hacer un gran esfuerzo, que permita pelear por la Copa Libertadores. Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Eric Lamela, Iker Muniain, Alexis Sánchez y Joaquín Correa, todos en las grandes ligas del Viejo Continente, aparecen en una lista que no se queda atrás con nombres como los de Yassine Bounou, más conocido como Bono, el arquero marroquí que sonó en otras oportunidades y está en el Al-Hilal de Arabia Saudita.

Bono, otra vez en el radar de River.

Operativo retorno por duplicado

Está claro que no llegarán todos, pero los contactos han sido reales. A priori, los que pican en punta son Pezzella y el chileno Sánchez, dos de los que ya vistieron La Banda y ya avisaron que tienen intenciones de cambiar de aire. El defensor evitó hablar del tema cuando volvió al país, el lunes pasado, pero River ya le hizo una primera oferta que Betis consideró insuficiente. El punta, por su parte, busca salir de Inter y volver al Millonario es tentador.

Corren desde atrás

Los demás casos no están descartados, pero la situación es más complicada. Montiel sabe que volverá a su casa, aunque espera por una buena opción en Europa (está en Nottingham pero debe volver a Sevilla); Correa (Olympique/Milan) ya avisó que le dio la prioridad a Estudiantes, Muniain (no seguirá en el Bilbao) está en ese grupo de grandes jugadores que se hacen hinchas y presiona; mientras que lo de Lamela (Sevilla) apareció en las últimas horas. Es otro que seguramente volverá, aunque no se sabe cuando.

También mira el fútbol argentino

En medio de tanto nombre “europeo”, River también metió una cuota de fútbol doméstico y hay dos apuntados: Valentín Gómez, defensor y capitán de Vélez, y Adam Bareiro, que tiene las horas contadas en San Lorenzo y también suena por La Boca.

Lo de Gómez pinta complicado porque el Fortín es de negociar poco con los clubes argentinos y seguramente aguardará por una oferta del exterior; mientras que el punto tentador de Bareiro es su cláusula de salida (3.5 millones de euros).