El duro análisis de un medio inglés sobre Franco Colapinto tras el GP de Singapur: «Mejor de lo que parecía»

Un medio británico ubicó a Franco Colapinto en el puesto 19° de su ranking de rendimiento tras el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El argentino quedó entre los últimos de la clasificación luego de abandonar la carrera por una falla en su Alpine A526.

El monoplaza del pilarense se detuvo en plena carrera y le impidió girar el volante o colocar la marcha atrás. El resultado dejó a la escudería sin sumar puntos por tercera competencia consecutiva, ya que Pierre Gasly terminó 11° en el circuito de Marina Bay.

Tras la carrera, el medio británico especializado The Race publicó su habitual ranking de rendimiento de los pilotos y ubicó al argentino en el puesto 19°, solo por delante de Alex Albon, Valtteri Bottas y Lance Stroll, quienes también tuvieron complicaciones durante la competencia.

El análisis sobre el piloto de Alpine fue crítico, aunque destacó que su ritmo había sido mejor de lo que reflejó el resultado final. “El ritmo subyacente era mejor de lo que parecía, pero la clasificación no se optimizó al máximo”, señaló el portal.

En su evaluación, The Race también repasó los inconvenientes que Colapinto atravesó durante el fin de semana. “En la clasificación al sprint, mantuvo un ritmo similar al de su compañero de equipo en Alpine, Gasly. Su eliminación en la segunda ronda de clasificación se debió exclusivamente al tiempo perdido por los frenos y a que los neumáticos no estaban a la temperatura adecuada para la primera curva. Llegó a ocupar brevemente el duodécimo puesto en la carrera al sprint antes de detenerse por un problema en la reserva de energía”, analizó el medio.

Sobre su desempeño en la clasificación y en la carrera principal, el sitio agregó: “En la Q2 rozó el muro y, una vez más, no logró mantener su ritmo a una sola vuelta, que es mucho más cercano al de Gasly. Antes de su retirada, pasó la mayor parte de la carrera detrás de Sainz”.

El piloto argentino, de 23 años, había tenido una buena largada en Marina Bay, donde superó a Gabriel Bortoleto, de Audi, y a Arvid Lindblad, de Racing Bulls. Sin embargo, durante la competencia reportó dificultades con el despliegue de energía, un inconveniente que ya había provocado su abandono en la carrera Sprint por un desperfecto en la batería.

La Fórmula 1 tendrá una semana de descanso antes de comenzar una serie de tres competencias en América. El Gran Premio de los Estados Unidos abrirá la gira entre el 23 y el 25 de octubre, con la carrera prevista para el domingo a las 17 (hora argentina).

Con información de Infobae