Cuatro argentinos en la cima del mundo: jornada histórica en los FIH Awards 2026

Argentina tuvo una jornada histórica en los FIH Hockey Stars Awards 2026, los premios que entrega la Federación Internacional de Hockey a los mejores exponentes de este deporte. En Doha (Qatar) Sofía Cairó y Tomás Domene fueron elegidos los mejores jugadores del mundo, Cristina Cosentino se impuso entre las arqueras y Zoe Díaz recibió el reconocimiento a la mejor jugadora joven.

Cairo, de 23 años, fue elegida Jugadora del Año tras destacarse con Las Leonas. La delantera tuvo actuaciones decisivas en la conquista del Mundial 2026 y fue parte del seleccionado argentino que obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024.

EL HOCKEY ARGENTINO EN LA CIMA DEL MUNDO: CAIRO, DOMENE, COSENTINO Y DÍAZ, LOS MEJORES DEL 2026 Sofía Cairo, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoe Díaz fueron galardonados en los FIH Hockey Stars Awards 2026. 📰 https://t.co/xwh6PdPHNE https://t.co/8JrNubL5U4 October 23, 2026

En la rama masculina, Tomás Domene recibió el premio a Jugador del Año y marcó un hito para el hockey nacional porque se convirtió en el primer integrante de Los Leones en obtener esa distinción. El delantero sobresalió como goleador de la Pro League 2025-2026 y del Mundial, torneo en el que el seleccionado argentino consiguió la medalla de bronce.

Otra de las premiadas fue Cristina Cosentino, reconocida como Arquera del Año. Con esta distinción, se convirtió en la primera guardameta argentina en recibir el galardón, luego de su destacada actuación en la final mundialista.

Por su parte, Zoé Díaz, de 20 años, fue elegida Rising Star del Año, premio que reconoce a la mejor jugadora joven de la temporada. La integrante de Las Leonas volvió a quedarse con el galardón que ya había obtenido en 2024, después de consagrarse campeona del mundo y ser elegida la mejor jugadora juvenil del torneo.

Los cuatro deportistas destacaron el trabajo colectivo como una de las claves de sus reconocimientos y agradecieron el acompañamiento de sus compañeros, los cuerpos técnicos y sus familias.

Para la edición de 2026, los nominados fueron seleccionados por un panel internacional de especialistas, integrado principalmente por entrenadores de seleccionados nacionales, exjugadores y comentaristas de televisión.

La votación se desarrolló entre el 15 y el 30 de septiembre, con un sistema en el que los expertos tuvieron el 55% del peso de la decisión final, mientras que los capitanes de los seleccionados, los medios de comunicación y los seguidores y otros jugadores representaron el 15% cada uno.

Además de los cuatro premios individuales, la Confederación Argentina de Hockey recibió el premio Theo Ykema, otra distinción que completó una jornada histórica para el deporte nacional, después de un año marcado por el título mundial de Las Leonas y la medalla de bronce de Los Leones.