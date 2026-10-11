Karting: Gorlero Pizarro brilló en Italia y cerró en el Top 4 del FIA Karting Academy Trophy

El talento neuquino, Joaquín Gorlero Pizarro, completó una actuación sobresaliente en el cierre del FIA Karting Academy Trophy – Junior, con disputa en el Leopard Circuit de Viterbo, al norte de Roma (Italia). El piloto de 14 años, dominó la clasificación y largó desde la primera posición, cruzó la meta en el sexto lugar de la final y escaló hasta la cuarta colocación del campeonato mundial.

En suelo italiano, el joven neuquino fue de menor a mayor y demostró su nivel en la categoría Junior. El viernes comenzó con la conquista de la pole position entre 45 pilotos de 44 países. Durante las rondas clasificatorias mantuvo un buen ritmo porque obtuvo un tercer puesto, una victoria de punta a punta y un segundo lugar en la manga dominical, donde marcó el récord de vuelta.

Durante la jornada había llegado a la final desde el mejor lugar. Por la mañana fue segundo en su última manga clasificatoria, a 914 milésimas de John Han (Hong Kong) y con la vuelta más rápida de la serie. Con un tercer puesto, una victoria y un segundo terminó la etapa de mangas con 135 puntos, los mismos que Han y que el italiano Domenico Coco. El desempate, que se define por la clasificación del viernes, lo dejó primero.

#WorldCup Joaquín Gorlero Pizarro finalizó segundo cerrando los heats en Viterbo Otra gran actuación del neuquino que lo deja de cara a la final largando en primera fila de la FIA Academy Trophy https://t.co/Yi1VZM0Mji — Corazondef1 (@Corazondef1) October 11, 2026

En la final a 20 vueltas, Gorlero Pizarro protagonizó una largada disputada porque ingresó a la primera curva con cuatro competidores. A pesar que cayó momentáneamente al tercer puesto, logró recuperar la segunda posición antes de cumplir la primera vuelta.

Sin embargo, la exigencia de defender el lugar en el pelotón de punta provocó un desgaste prematuro en sus neumáticos. Finalmente, cruzó la bandera a cuadros en el sexto lugar, a solo 2,5 segundos del ganador, el finlandés Max Sulin, y marcó una brecha de más de diez segundos sobre su perseguidor más cercano.

Con este resultado, Joaco terminó cuarto en el campeonato, con 92 puntos, según la tabla que FIA Karting publicó después de la final. Había llegado a Viterbo en el puesto 11, con 41, tras ser noveno en la final de Genk y séptimo en la de Sarno: en esta fecha sumó 51, más que en las dos anteriores juntas. El campeón es John Han, con 208; segundo quedó Coco, con 157, y tercero Shimbashi, con 109.

El exigente compromiso en el FIA Karting Academy Trophy, donde todos los competidores utilizan chasis y motores idénticos sorteados por la organización, reafirma el gran presente del excampeón argentino de Prokart (2023) y subcampeón del Florida Winter Tour en Estados Unidos (2026).

Gorlero Pizarro seguirá seguirá con actividad en Europa

Lejos de tomarse un descanso, la agenda del neuquino continuará en suelo europeo. Sin escalas tras su presentación en Viterbo, Gorlero Pizarro aceptó la invitación para disputar la ROK Cup Superfinal en el célebre circuito South Garda Karting de Lonato, del 13 al 17 de octubre, donde volverá a medirse frente a los mejores kartistas del mundo.