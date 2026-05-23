De Neuquén a Europa: quién es Joaquín Gorlero Pizarro, la promesa argentina que se medirá ante los mejores del karting mundial

Joaquín Gorlero Pizarro atraviesa hoy uno de los momentos más importantes de su joven carrera. Este fin de semana competirá en el prestigioso FIA Karting Academy Trophy Junior.

No recuerda nada de su vida pasada después de que se subió por primera vez a un karting de competición. No es para menos, Joaquín Gorlero Pizarro tenía apenas 4 años cuando el automovilismo se metió para siempre en su existencia. Nacido en Neuquén hace tan solo 13 años, uno de los pilotos con mayor proyección del país, tomará parte este fin de semana del FIA Karting Academy Trophy que se correrá en Genk, Bélgica, junto a 50 de los mejores junior drivers del mundo.

Joaquín lleva hasta ahora, toda una vida arriba de un karting. El ruido de un motor, la sensación de velocidad y el chillar de los neumáticos en la pista, son los sonidos de la infancia de este chico neuquino criado entre circuitos, viajes y sueños de campeonato.

“Uno de mis primeros recuerdos de vida es cuando me subí por primera vez a un karting”, le cuenta Joaquín a Río Negro desde Genk, con total naturalidad. Como si manejar a altas velocidades siendo un pibe, fuera tan cotidiano como ir a la escuela. Quizá lo sea porque empezó a familiarizarse con el karting cuando apenas había dado cuatro vueltas al circuito de su vida. A partir de ahí, el automovilismo se convirtió en su idioma, en su rutina y en su manera de entender el mundo.

Joaquín atraviesa hoy uno de los momentos más importantes de su joven carrera. Este fin de semana competirá en el prestigioso FIA Karting Academy Trophy Junior. Su crecimiento fue tan veloz como contundente. En 2023 fue campeón Prokart argentino; en 2024 conquistó el AZK Nocturno Promocional y la IAME Series Argentina en Cadete. En 2025 volvió a consagrarse, pero esta vez en la Sudam Junior. Y en 2026 cruzó fronteras: terminó subcampeón del Florida Winter Tour de la ROK Cup USA, compitiendo mano a mano contra experimentados pilotos senior internacionales mucho más grandes que él, peleándoles campeonatos.

“Me subieron a la Junior y salí campeón. Después en Estados Unidos quedamos quintos en la pretemporada contra campeones mundiales. Y en la ROK veníamos para salir campeones también. Si ganaba la última carrera era campeón. Quedé segundo y perdí en la sumatoria por unos puntos”, relata con una tranquilidad impropia de un adolescente, como si todavía no terminara de dimensionar lo extraordinario de su recorrido.

Joaquín habla pausado, seguro, con la naturalidad de alguien acostumbrado a convivir con la presión desde chico. Porque aunque su documento diga que tiene apenas13 años, arriba de un karting parece tener muchos más.

En Neuquén, mientras tanto, su vida transcurre entre entrenamientos físicos, simuladores, gimnasio, futsal y tareas escolares. Porque además de piloto, Joaquín sigue siendo un chico que debe estudiar, rendir materias y cumplir horarios. No fue sencillo encontrar una escuela que entendiera la exigencia de su carrera deportiva, pero apareció una institución en Centenario que decidió acompañarlo. “Mientras tenga justificativo deportivo me apoyan muchísimo”, agradece.

El sacrificio es enorme. Los viajes, las horas de entrenamiento y la preparación física forman parte de una disciplina profesional que asombra para su edad. Entrena tres veces por semana en gimnasio, complementa con futsal y trabaja aspectos cognitivos específicos para pilotos. Todo con un objetivo claro que repite desde chico: ser campeón mundial de karting.

Aunque el camino natural parezca conducir hacia la Fórmula 4, F3 o los monopostos europeos, tal como fue la ruta que llevó a Franco Colapinto a correr actualmente en la Fórmula 1, Joaquín todavía tiene una cuenta pendiente, una obsesión sana, un sueño de infancia que sigue intacto. “Primero quiero lograr algo importante en karting. Salir campeón mundial o ganar una FIA Academy”, asegura.

Y mientras Europa le abre las puertas, inevitablemente aparece una referencia que inspira a toda una generación de jóvenes argentinos como lo es Colapinto. Joaquín comparte algo más que la pasión por la velocidad con el actual piloto argentino de Fórmula 1. También coincidió en edad y campeonato cuando obtuvo uno de sus títulos nacionales: fue el que obtuvo en el ProKart del 2023. Colapinto lo consiguió en el 2016. Una casualidad que alimenta ilusiones.

De todas maneras, Joaquín mantiene los pies sobre la tierra. Sabe que en Genk enfrentará pilotos europeos que crecieron en esos circuitos y conocen cada curva de memoria. Por eso no habla de resultados grandilocuentes, sino de aprendizaje y de poder adaptarse rápido.

“A la primera fecha no me quiero ilusionar. Los europeos son locales y conocen las pistas. Pero si hacemos una buena clasificación, en carrera vamos a ir con ellos. De eso no hay duda”. Joaquín es un chico que cursa el primer año de la secundaria, juega al fútbol con amigos y extraña su tierra, pero que al mismo tiempo se para frente a los mejores pilotos juniors del mundo, convencido de que pertenece a ese lugar.

Después de Bélgica, la aventura europea dentro del FIA Karting Academy Trophy, continuará en el circuito napolitano de Sarno, en Italia, en el mes de julio. La última parada será en octubre, también en Italia, en el circuito de Viterbo.

A miles de kilómetros de Neuquén, entre los históricos circuitos europeos donde crecieron muchos campeones del mundo, Joaquín Gorlero Pizarro empieza a escribir su propia historia. Un camino que recién comienza, pero con la sensación de estar viendo a un talento diferente. A uno de esos pilotos que no necesitan aprender a convivir con la velocidad, porque simplemente crecieron dentro de ella.