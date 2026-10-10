Karting: Gorlero Pizarro ganó una manga en la Academy Trophy y llega afilado a la jornada decisiva en Italia

Confirmando lo hecho en la jornada clasificatoria, el neuquino Joaquín Gorlero Pizarro continúa a paso firme en la tercera y última ronda de la FIA Karting Academy Trophy – Junior, con disputa en el Leopard Circuit de Viterbo, al norte de Roma (Italia).

El joven piloto de 14 años, seleccionado por la CDA del Automóvil Club Argentino como uno de los integrantes del equipo nacional (es el único piloto albiceleste en su categoría), completó un sábado sobresaliente tras la disputa de las dos primeras mangas clasificatorias rumbo a la prueba decisiva.

En la primera de ellas, Gorlero, autor de la Pole Position el viernes, arribó en el 3° puesto. Pero lo mejor de su actuación sabatina llegó luego, en la segunda serie, la cual lo vio cruzar la meta en el primer puesto tras dominar de punta a punta.

JOAQUÍN GORLERO 🇦🇷PIZARRO 🏆 Gana de punta a punta el Heats 2 en Viterbo. Con total autoridad el neuquino se lleva una de las mangas de la FIA Academy Trophy Jr https://t.co/pyOg5EZiuG — Corazondef1 (@Corazondef1) October 10, 2026

Con el tercer puesto y la victoria, Joaco llegó a 91 puntos y quedó segundo en la clasificación provisoria de las mangas, a 3 del italiano Doménico Coco. Detrás quedan el finlandés Max Sulin, con 88, y dos pilotos con 85: John Han, de Hong Kong, líder del campeonato, y el checo Jindrich Svoboda. Cada piloto corre tres mangas; la suma de puntos ordena la grilla de la final, a la que acceden los 36 mejores.

El Academy Trophy se corre con conjuntos mecánicos idénticos todos, asignado por la organización, de modo que la diferencia la hace el piloto. De hecho, el neuquino fue el más rápido en entrenamientos y luego, con distinto impulsor (se sortean en la previa), logró la Pole.

La actividad dominical comenzará con la tercera y última manga, y concluirá con la final. A las 4:30 de Argentina se disputará la última clasificatoria, mientras que a las 9 se largará la competencia decisiva.

Joaquín llegó a Viterbo en el puesto 11 del campeonato, con 41 puntos. Su participación en las mangas se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de “FIA KARTING”.