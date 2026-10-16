La Selección Argentina confirmó los rivales para los amistosos de noviembre

La Selección Argentina confirmó sus dos amistosos para la fecha FIFA de noviembre. Luego de la despedida de Lionel Messi, la Albiceleste comenzará esta nueva etapa con partidos que se jugarán en el país, en el cierre del 2026.

El primer compromiso será frente a Uruguay el viernes 13 en Buenos Aires. Todo indica que se jugará en La Bombonera. Cuatro días mas tarde, el martes 17 se medirá ante Costa Rica y la sede elegida sería Córdoba en el Mario Alberto Kempes. Todavía falta confirmación oficial de los estadios y horarios elegidos para ambos partidos.

Argentina y Uruguay reeditarán el clásico del Río de La Plata.

El último enfrentamiento frente a los Charruas fue en marzo de 2025 por Eliminatorias. En Montevideo, el equipo de Scaloni se impuso por 1-0 con gol de Thiago Almada. El último antecedente en el país fue en 2023, cuando Uruguay dio la sorpresa en La Bombonera y se quedó con el triunfo por 2-0.

Por otro lado, Argentina jugó por última vez con Costa Rica en 2024, en la previa de la Copa América. Fue victoria por 3-1 para la Albiceleste con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

La Albiceleste cerrará el año en el interior ante el seleccionado centroamericano.

Una de las preocupaciones de Scaloni es la lesión de Lautaro Martínez. El Inter comunicó que el Toro sufrió una distensión muscular y se espera que tenga entre cuatro a seis semanas de recuperación. Por esto, su presencia en los amistosos está casi descartada.

El plan inicial para esta ventana internacional era realizar una gira asiática contra rivales de este continente. Finalmente, se cayó por problemas de organización y AFA comenzó la búsqueda a contrarreloj.

Serán los últimos partidos de la Albiceleste en este 2026, ya que la próxima fecha FIFA será recién en marzo de 2027, en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas. Argentina ya está clasificada por ser sede del Mundial 2030, pero de igual manera disputará el certamen.