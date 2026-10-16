El Cacique Medina explotó por la inhabilitación de Rojo y apuntó contra la AFA: «Con otro club se hubiese actuado diferente»

Estudiantes de la Plata igualó sin goles por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El Pincha mostró un buen nivel ante su gente en 1 y 57 pero no pudo sacar una diferencia en la serie y todo se definirá en el Maracana el próximo jueves.

Una de las malas noticias que recibió el equipo platense horas antes del partido fue la inhabilitación de Marcos Rojo, flamante refuerzo que llegó desde Racing al que la CONMEBOL no permitió jugar.

Estudiantes y Flamengo empataron en un duelo sin emociones en UNO. (Foto: Clarín Fotografía)

Tras el encuentro, Cacique Medina expresó su enojo por esta situación. En primer lugar, habló sobre el calendario abultado y le tiró un «palito» a AFA: «Nos boicoteamos entre nosotros en vez de ayudarnos. Llegando a esta instancia hay que tener la posibilidad de suspender algún partido de campeonato para ayudar en el calendario. Nosotros fuimos devastados con el calendario, terminamos de perder jugadores por el desgaste», sentenció.

Luego, continuó: «Hay muchas situaciones que no nos están ayudando y después nos llenamos la boca diciendo que queremos que los equipos argentinos puedan competir a nivel internacional«.

Mas adelante, se refirió al caso Rojo y remarcó que sucedió de forma intencional: «Ni que hablar del tema de las inhabilitaciones. No tengo pruebas pero tampoco dudas, pero hay indicios de que si fuera otro club en esta situación se hubiese actuado diferente«.

Rojo entrenó con el plantel, iba a ser titular, pero la CONMEBOL no lo autorizó.

Y reveló cómo supo que no podría contar con el defensor: «Me enteré cuando iba a salir a la concentración y ya teníamos todo el plan armado del partido«.

También resaltó que no se va conforme por el resultado: «El análisis no es positivo porque no ganamos y queríamos ganar, pero el equipo lo hizo muy bien, se jugó como quería Estudiantes. Nos faltó eficacia, hacer el gol».

Por último, le agradeció a los hinchas por el apoyo y por la especial ovación a Ramiro Funes Mori, con bajo nivel en los últimos encuentros: «Nuestros hinchas nos regalaron una mística tremenda para jugar la Copa Libertadores. No es normal lo que pasó hoy. He jugado mucho al fútbol profesional y como entrenador y no vi un jugador que se ovacionara como se lo ovacionó hoy«.