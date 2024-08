Las Leonas golearon 3-0 a Gran Bretaña, pero no alcanzó para ganar el grupo en los Juegos Olímpicos

Las Leonas cumplieron con su parte y golearon a Gran Bretaña por 3-0, pero la diferencia no alcanzó para asegurar el primer puesto en el grupo B de los Juegos Olímpicos. El 3-1 de Australia sobre España definió la historia a favor de las de Oceanía y ahora, inevitablemente, Países Bajos se cruzará en el camino antes de una eventual final. De todos modos, la Selección Argentina de hockey cerró una primera fase tremenda, con cuatro victorias y un empate.

Las australianas superaron a las argentinas por diferencia de gol (10 a 9), luego de sumar 13 unidades en la zona. Y lo primero que viene a la mente es el agónico 3-3 que consiguieron las de amarillo ante la Albiceleste en el duelo entre sí. En cuartos, Las Leonas se medirán con Bélgica o Alemania y más adelante, por esa llave, aparece Países Bajos.

Luego de un arranque parejo, Las Leonas rindieron a pleno en los cuartos 3 y 4. (AFP)

Gran Bretaña empezó mejor, Argentina respondió

Gran Bretaña saltó al campo desde el cuarto puesto, pero con la pretensión de evitarlo para tener un cruce más sencillo y dominó. Tuvo algo más la bocha y encontró hueco para forzar tres córners cortos, que no rentabilizó. Tampoco pudo adelantarse con su mejor acción de Giselle Ansley y Las Leonas tomaron en el mando en el segundo.

Por mayor posesión y recuperaciones de Argentina, Agostina Alonso, Agustina Albertarrío y Julieta Jankunas llegaron con comodidad para probar suerte y Agustina Gorzelany pudo hacerlo en dos cortos, aunque Miriam Pritchard paró el primero con el pie y el flick en el segundo se fue alto.

Luego del descanso, verdaderas Leonas

Las Leonas volvieron al campo de juego con todo y en dos ataques letales en un solo minuto encauzaron el choque, cuando las británicas además estaban con 10 por amarilla a Howard. En una cruzada desde la izquierda Valentina Raposo marcó su primer tanto en París y sin reacción británica Agustina Albertarrío también se estrenó con el gol.

Albertario anotó el segundo y empezó a liquidar la historia ante las británicas. (AFP)

El once británico no supo hacer frente a la contra y las de Fernando Ferrara sellaron la goleada con un tanto de Zoe Díaz, quien también se estrenó en el listado de goleadoras. Con el objetivo cumplido, hubo que esperar el juego siguiente, la mano de España no llegó y ahora, habrá que pensar en una llave, a priori más complicada, para ir por la medalla. Por lo pronto, Las Leonas ya están en cuartos, siguen invictas y, claro, van por la medalla.