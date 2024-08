Licha Martínez y Garnacho fueron reconocidos en el Manchester United por ganar la Copa América

El defensor Lisandro Martínez y el extremo Alejandro Garnacho fueron reconocidos en el Manchester United de Inglaterra por ganar la Copa América con la Selección argentina: “Saben cómo ganar”.

Los jugadores argentinos se reincorporaron a los entrenamientos del Manchester United en los últimos días, luego de tomarse unas merecidas vacaciones tras ganar la Copa América que se realizó en Estados Unidos con la Selección argentina.

Durante una reunión con todos los jugadores, el director técnico del United, el neerlandés Erik Ten Hag, dijo: “Estoy seguro de que probablemente uno de los mejores momentos de su vida, estar allí en Wembley y ganar una copa (por la conquista de la FA Cup), es una gran sensación”.

Y continuó: “Queremos hacerlo de nuevo. Por eso quiero que pasen adelante Licha (Martínez) y ‘Garna’, porque en el United necesitamos jugadores con esa mentalidad ganadora y ellos saben cómo hacerlo”.

