Liga Confluencia: Atlético Regina se quedó con el clásico ante Círculo Italiano y es líder con Deportivo Roca

Atlético Regina se quedó con el clásico de la ciudad tras derrotar 1-0 como visitante a Círculo Italiano por la 10° fecha del Clausura de la Liga Confluencia.

En un partido que contó con un gran espectáculo desde las tribunas y la presencia de ambas hinchadas, la única diferencia la marcó el Albo en la primera parte. A los 24 minutos, Gustavo Díaz asistió a Tobías Rivas, que remató entrando al área y convirtió el gol de la noche.

Luego, el juego se volvió friccionado y no hubo tantas llegadas de peligro a las áreas. El Grana terminó el duelo con dos expulsados y Regina festejó una nueva victoria clásica con su público que se hizo presente en el Dante Vesprini.

Con esta victoria, los dirigidos por Diego Napolitano alcanzaron la cima del torneo y sueñan con el tricampeonato. El Albo llegó a 20 puntos e igualó a Deportivo Roca, que jugará su partido correspondiente de esta fecha frente a Argentinos del Norte en el Zit Formiga.

Regina adelantó su encuentro ya que el próximo domingo recibirá a Sportsman por el partido de vuelta de la segunda etapa del Regional Amateur. El bicampeón de la Confluencia sacó una buena diferencia en Choele Choel con un triunfo por 4-2.

Por otro lado, Círculo Italiano está peleando en la zona baja del certamen. Se ubica 9° en el Clausura con 10 puntos, pero en la tabla acumulada está 12° con 20 unidades, muy cerca del descenso. En este momento se estaría salvando y los dos que estarían perdiendo la categoría serían Huergo (19) y Fernández Oro (17).

La fecha comenzó este miércoles con el triunfo de local de Cipolletti, que derrotó a Unión por 3-2. Continuará el sábado con Pillmatún-La Amistad. Luego, habrá dos duelos el domingo: Huergo-Oro y el clásico de la ciudad entre Argentinos del Norte y Deportivo Roca, ambos desde las 15. La 10° se completará recién el miércoles 21 con Petroleros-San Martín.