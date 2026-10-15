San Isidro logró el ascenso a la primera división de la Liga Confluencia

Este miércoles por la noche se confirmó el primer ascenso en la historia de la Liga Confluencia. Por el postergado de la 2° fecha de la zona B, San Isidro derrotó como visitante a El Salvador por 1-0 y sacó su boleto para la primera división en la temporada 2027.

Con gol de Pablo Cid, el Santo aseguró su objetivo a falta de dos fechas para el cierre de la temporada. Luego de perder la categoría el año pasado, el Santo atraviesa un gran 2026: se ubica 2° en el Clausura con 19 puntos y es líder absoluto en la tabla acumulada con 46 puntos luego de una gran campaña, con 13 victorias, 7 empates y ninguna derrota en todo el año.

Por otro lado, la lucha por el segundo ascenso tiene a tres aspirantes. Con seis puntos en juego, Chichinales se encuentra 2° con 42 unidades y por ahora estaría sacando el último pasaje a Primera División. Lo siguen Deportivo Godoy (39) y Experimental (37).

El próximo domingo se disputará la 10° fecha del Clausura con cinco partidos en simultaneo desde las 15 que podrían definir todo. Chichinales recibirá a Independiente de Catriel: si gana y Deportivo Godoy no vence a San Carlos en Allen logrará el ascenso. Tambien jugarán San Sebastián-Alto Valle, El Salvador-Experimental y San Isidro-Cecap. La fecha se completará el lunes con Mainque-Maracacinho.

Arrancó la 10° fecha en la Zona Campeonato y hoy sigue con un clásico

La fecha 10 de la Zona Campeonato se abrió este miércoles con un adelanto. En el predio 15 de octubre, Cipolletti derrotó a Unión por 3-2. El Albinegro se ubica en la 5° posición en el Clausura con 14 puntos mientras que Unión está 4° con 16 unidades.

La jornada continuará hoy con el clásico de Villa Regina. Círculo recibirá al Albo desde las 21:30 en un choque de realidades muy distintas. El equipo de Diego Napolitano pelea la punta y está a solo tres puntos del líder Deportivo Roca. Por otro lado, el Grana lucha por no descender, ya que está a un punto de Huergo, que sería el último equipo en este momento que estaría perdiendo la categoría.