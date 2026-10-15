San Isidro logró el ascenso a la primera división de la Liga Confluencia
A falta de dos fechas, el equipo cipoleño sacó pasaje para la zona campeonato 2027. Mirá acá cómo está la pelea por el segundo boleto y conocé cómo se jugará la fecha durante el fin de semana.
Este miércoles por la noche se confirmó el primer ascenso en la historia de la Liga Confluencia. Por el postergado de la 2° fecha de la zona B, San Isidro derrotó como visitante a El Salvador por 1-0 y sacó su boleto para la primera división en la temporada 2027.
Con gol de Pablo Cid, el Santo aseguró su objetivo a falta de dos fechas para el cierre de la temporada. Luego de perder la categoría el año pasado, el Santo atraviesa un gran 2026: se ubica 2° en el Clausura con 19 puntos y es líder absoluto en la tabla acumulada con 46 puntos luego de una gran campaña, con 13 victorias, 7 empates y ninguna derrota en todo el año.
Por otro lado, la lucha por el segundo ascenso tiene a tres aspirantes. Con seis puntos en juego, Chichinales se encuentra 2° con 42 unidades y por ahora estaría sacando el último pasaje a Primera División. Lo siguen Deportivo Godoy (39) y Experimental (37).
El próximo domingo se disputará la 10° fecha del Clausura con cinco partidos en simultaneo desde las 15 que podrían definir todo. Chichinales recibirá a Independiente de Catriel: si gana y Deportivo Godoy no vence a San Carlos en Allen logrará el ascenso. Tambien jugarán San Sebastián-Alto Valle, El Salvador-Experimental y San Isidro-Cecap. La fecha se completará el lunes con Mainque-Maracacinho.
Arrancó la 10° fecha en la Zona Campeonato y hoy sigue con un clásico
La fecha 10 de la Zona Campeonato se abrió este miércoles con un adelanto. En el predio 15 de octubre, Cipolletti derrotó a Unión por 3-2. El Albinegro se ubica en la 5° posición en el Clausura con 14 puntos mientras que Unión está 4° con 16 unidades.
La jornada continuará hoy con el clásico de Villa Regina. Círculo recibirá al Albo desde las 21:30 en un choque de realidades muy distintas. El equipo de Diego Napolitano pelea la punta y está a solo tres puntos del líder Deportivo Roca. Por otro lado, el Grana lucha por no descender, ya que está a un punto de Huergo, que sería el último equipo en este momento que estaría perdiendo la categoría.
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