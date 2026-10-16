El inesperado gesto de Lando Norris a Franco Colapinto tras el incidente en el GP de Azerbaiyán

La relación entre Franco Colapinto y Lando Norris volvió a quedar nuevamente en escena por un gesto inesperado del británico que no pasó desapercibido.

En un streaming con Max Fewtrell, el británico abrió sobres de figuritas de pilotos de la Fórmula 1 hasta que apareció el argentino. Al verlo, lo colocó frente a la cámara y dijo: «Es mi buen amigo, Franco, Franco Colapinto«. Una frase que demuestra que las tensiones entre ambos ya son parte del pasado.

lando taking out a franco card: "a good friend!!" ❤️‍🩹 https://t.co/2XGKuXkUaU October 14, 2026

La polémica comenzó el pasado 26 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán. En la vuelta 36, el argentino bloqueó los neumáticos de su monoplaza y perdió el control de su Alpine. Inmediatamente chocó a su compañero Gasly, quien también tocó al actual campeón del mundo. De esta forma, los tres pilotos debieron abandonar la carrera.

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Tras este incidente, Norris reaccionó con dureza y reclamó una fuerte sanción: «Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. No merece estar en la F1«.

Luego de estos fuertes dichos, los fanáticos de Franco llenaron de críticas y mensajes negativos las redes sociales del piloto de McLaren. Dos días después, el ingles se retractó y pidió disculpas a través de sus redes sociales: «Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber hecho».

Este gesto de Norris se conoció un día después del video que publicó Colapinto en sus redes sociales, donde le pidió a sus seguidores que dejaran de atacar a otros pilotos o escuderías: «Hay veces que que nos pasamos de la raya, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo. Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro«.