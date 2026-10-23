Lionel Messi fue recibido por la Princesa de Asturias antes de recibir el premio en España

El capitán argentino Lionel Messi fue reconocido este viernes con el Premio Princesa de Asturias, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Campoamor de Oviedo. Acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, Messi obtuvo el premio tras ser recibido en la mencionada ciudad española por la princesa Leonor, quien posó junto a los galardonados en la previa de la ceremonia.

El rosarino, que a principios de octubre protagonizó una emotiva despedida en la Selección, fue distinguido por su trayectoria deportiva y su compromiso solidario. Además, el jurado destacó no solo sus logros dentro de la cancha, sino su trabajo para promover el acceso a la educación y la salud de los jóvenes vulnerables.

La Princesa de Asturias recibe en audiencia a Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Considerado el futbolista más exitoso de todos los tiempos con cuarenta y nueve títulos en su palmarés, su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo. ©FPA #PremiosPrincesadeAsturias #PrincessofAsturiasAwards #LeoMessi #Deportes #Sports October 23, 2026

Como si esto fuera poco, el jurado también tuvo en cuenta que Messi es el futbolista con más títulos en la historia del fútbol e hizo énfasis en su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo.

Messi llegó este jueves a España, donde fue recibido por miles de fanáticos y rompió el protocolo para acercarse a firmar autógrafos y cenó con el rey Felipe VI y la reina Letizia.

Messi junto a todos los ganadores del Premio Princesa de Asturias 2026.

La actividad protocolar comenzó con la recepción de la princesa Leonor a todos los premiados, incluyendo Lionel Messi. El argentino ingresó al salón del emblemático Hotel de la Reconquista junto a su esposa Antonela Rocuzzo, y se sacó la foto junto al resto de los distinguidos.

La infanta Sofía estuvo presente, y más tarde habrá lugar para las apariciones de los reyes Felipe VI y Letizia.

Por haber sido galardonado con este premio, Messi recibió una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y 50 mil euros.