Verón apuntó a AFA tras la clasificación de Estudiantes a la final de Libertadores: «Faltan recursos»

Estudiantes logró la épica en el Maracaná, eliminó a Flamengo por penales y jugará la gran final de la Copa Libertadores. El Pincha jugó 40 minutos con uno menos, aguantó y se quedó con la clasificación desde los 12 pasos.

De esta forma, se metió a la definición continental luego de 17 años. La última vez que lo consiguió fue en 2009, donde se coronó campeón al derrotar a Cruzeiro. En Montevideo, irá en busca de quinta Libertadores. Las anteriores las logró en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Tras la clasificación, Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, tomó la palabra y apuntó hacia los manejos de AFA. Primero recalcó la dificultad de estos cruces: «Cuesta muchísimo. Un partido así lo tenés que jugar de esa forma, al 110 por ciento. Y fijate que a veces no alcanza.»

Y luego tiró un «palito» hacia la institución presidida por Chiqui Tapia: «Para el fútbol argentino es importante, pero si mejorara, podríamos ver mucho más de esto. Necesita una mejora en todos los aspectos para poder competir. Lo vengo diciendo de hace rato. Y ojalá que esto no se utilice con ‘vieron que’. Obviamente se puede con buena planificación, con buen equipo, pero también con recursos y una buena organización en los campeonatos y eso es lo que nos falta a nosotros«.

El abrazo con Muslera, el gran heroe de los penales al atajar tres disparos.

Mas adelante, la Bruja resaltó la importancia de esta final: «Era un objetivo y después el camino obviamente es el que tenés que transitar. Pero bueno, más allá de por ahí los altos y bajos que tuvo el equipo, yo en este tipo de torneos creo que el peso de la historia juega. Y Estudiantes en este tipo de competiciones, yéndole bien y muchas veces también mal, dio la talla. Pocas veces no lo hizo».

Y destacó el nivel y el compromiso de Estudiantes en estos encuentros definitorios: «Tenemos un muy buen plantel, un muy buen cuerpo técnico que está en los detalles. No es fácil mantener cierta regularidad y eso a nosotros nos costó, pero en este tipo de partidos no fallamos. Ahí los jugamos como se tienen que jugar».

La alegría del Pincha que dio la sorpresa y buscará el título ante Palmeiras.

Con la clasificación asegurada, el equipo de Alexander Medina tratará de meterse entre los 8 mejores de su zona en el Clausura. Lógicamente, el gran objetivo será la final del 28 de noviembre en la capital uruguaya ante Palmeiras.