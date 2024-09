Manu Urcera apeló la sanción, no largará último en su serie y empezó con todo en Paraná

José Manuel Urcera dio a conocer durante este sábado de TC en el autódromo de Paraná que apeló la sanción que le dio la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC y por ende no pagará la multa de 10.000.000 de pesos ni largará último su serie en tierras entrerrianas.

«Fui notificado el martes y creo que apelé miércoles o jueves. Me veo involucrado obviamente, creo que llegamos hasta acá trabajando todos en conjunto, el equipo asumiendo los errores que cometí en pista y obviamente que los apoyo si cometen un error fuera de la pista, lo que no considero que sea justo es que ese error que comete el equipo recaiga sobre mí, entonces obviamente me asesoré e hice el descargo correspondiente«, le expresó Urcera a la televisión oficial.

En el comunicado oficial, la comisión fiscalizadora de la ACTC había comunicado “aplicar al Piloto de TC José Manuel Urcera, la sanción de multa de pesos 10.000.000, por Infringir el Art. 17 Inc. 20 L del RDA, la que deberá depositar por cuenta y orden de la ACTC a la Fundación Favaloro dentro de los 30 días de notificado, comunicando el cumplimiento de la misma al Dpto. Deportivo. Atento a lo referido Ut Supra, esta CAF resuelve: Aplicar al Piloto José Manuel Urcera, la sanción de la quita de los tiempos de clasificación para largar en la última posición en la próxima serie que participe”.

Urcera metió el mejor registro en el primer entrenamiento

Luego de esa sanción que lo hizo perder terreno en el campeonato, Manu Urcera llegó a Paraná con la intención de pelear adelante y en el primer entrenamiento, marcó la diferencia con su Ford Mustang.

Manu hizo la vuelta más rápida en la primera práctica.

Urcera, del Emanuel Moriatis Competición, marcó un registro de 1.24.732/1000 y le sacó 071/1000 a Juan Martín Trucco, que con su Dodge Challenger, quedó en el segundo lugar. Más atrás quedaron Valentín Aguirre, con Chevrolet Camaro a 435/1000; Nicolás Trosset, Mustang, a 573/1000; Diego Ciantini, Camaro, a 589/1000.

En el turno tarde irán más tandas de entrenamientos y después la clasificación, de cara a las series y final de mañana.

Info: Carburando y ACTC