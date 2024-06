Nadal no jugará Wimbledon para darle prioridad a los Juegos Olímpicos

El tenista español Rafael Nadal confirmó que no jugará Wimbledon ya que tiene como prioridad llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos de París.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el español detalló que, luego de que se anunciara su convocatoria para los Juegos Olímpicos, “creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que extrañaré jugar el Campeonato de Wimbledon este año”.

"Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de Wimbledon, que siempre estará en mi corazón, y estar con todos los fanáticos británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos".



