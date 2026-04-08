Patagonia Run 2026: color, calor y emoción en el arranque del trail más importante de América

Amor, disfrute y familia. Un sello distintivo de los que vienen a correr sin importar el resultado en el Patagonia Run. (Foto Alejandro Carnevale)

El Regimiento de Caballería de Montaña 4 de San Martín de los Andes, y una trasformación poco habitual para un espacio donde el silencio y la tranquilidad son el común denominador en la mayoría de los días del año. La Plaza de Armas fue invadida por una marea de corredores cargados de adrenalina, que dieron comienzo al festival de trail y ultra trail más grande del continente: el Patagonia Run.

Luego de una jornada previa a pleno sol y agradable temperatura, las primeras horas del día en San Martín fueron frías. Un manto de neblina bien espeso cubrió el sitio donde se largarán todas las distancias de esta edición 2026, dándole al escenario natural una instantánea típica de otoño condillerano. Los primeros en pisar los senderon fueron los competidores del 21K, que comenzaron su aventura a las 9:00, bajo una temperatura que no superaba los 8°.

Neblina y mucho frío en la carrera que abrió el festival: los 21k. (Foto: Alejandro Carnevale)

Claro que cuando la neblina se despejó a media mañana, el sol y el calor -al igual que el martes- fueron acompañantes permanentes de los que tomaron parte del PR en la distancia de los 10k que se largó al mediodía, y también dominó el arco de llegada emplazado en la plaza central de la ciudad.

Amistad, amor, familia. Los rostros cansados pero felices, padres cruzando la meta junto a sus hijos, abrazos de satisfacción por la misión cumplida y desvanecimientos físicos, sin grandes riesgos por suerte, provocados por el esfuerzo, fueron postales repetidas en los arribos de los corredores de ambas distancias que abrieron el festival mejor calificado por los amantes del trail.

Una verdadera multitud se acercó hasta el corazón de la ciudad, para darle la bienvenida a estos héroes ocasionales que llegan para desafiar a la montaña desde distintas partes del mundo, desplegando las banderas nacionales que los identifica. Ellos se presentan y cumplen con su misión sabiendo que Patagonia Run tiene brazos para cobijar a todos. Quizás por eso sea la elegida.

Cronograma del jueves 9

09:00*

LARGADA 42k

Plaza de Armas del Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros Gral. Lavalle” (RCM4) –

-A partir de las 09:00 en el turno asignado, Acreditaciones 100Mi, 110k y 70k

Centro de eventos hotel Le Village – Gral. Roca 816, SMA.

-A partir de 09:30 en el turno asignado, recepción Bolsas del Corredor 100Mi, 110k y 70k para PAS Total.

Gimnasio Cachi, Club Lácar – Calle Rivadavia Nº599 y Perito Moreno.

Fin del día y la safisfacción de haber terminado la prueba soñada. (Foto Alejandro Carnevale).





