Comienza el Patagonia Run 2026: detalles, distancias y todo lo que hay que saber

El Centro de Acreditaciones del Patagonia Run es el centro neurálgico del festival de trail running, que comienza este miércoles. (Foto/Alejandro Carnevale)

Montaña, emoción, disfrute y miles de historias por contar. La cuenta regresiva del Patagonia Run está activada y la edición 2026 ya se vive a pleno en San Martín de los Andes, sede permanente del evento de trail running más convocante del continente.

Este miércoles comenzará la acción, con la disputa de dos de las seis pruebas que tiene este capítulo N° 16 del historial, para competencia más elegida por los corredores. Por el entorno de ensueño, la organización y la variedad de distancias a largo de los cinco días de actividad, Patagonia Run es la preferida del mundo trail. En la previa, la ciudad cordillerana abrió sus puertas a los casi de 6.000 atletas que fueron llegando a lo largo del día y que tomarán parte de una o más pruebas del amplio programa de PR.

Se vio en las cabañas, en los hoteles, en los espacios gastronómicos y sobre todo en el Centro de Acreditaciones. Patagonia Run ya se metió definitivamente en el pulso de la ciudad y cada hora que pasa la efervescencia va en aumento. A las afueras del Hotel Le Village, sede del Centro de Acreditación, los corredores, cada uno con su turno asignado oportunamente, esperaban ansiosos por el dorsal que los acompañará e identificará en cada una de las carreras.

El Centro de Acreditaciones es el punto neurálgico donde confluyen todos los corredores. (Foto Alejandro Carnevale)

Hoy fue el turno de los protagonistas que tomarán parte de los 10 y 21 kilómetros, las dos pruebas que este miércoles abrirán los senderos. Ante la imposibilidad este año de largar desde la base del Cerro Chapelco (está en reparaciones), el punto de partida de todas las distancias será el Regimiento de Caballería de Montaña 4, sobre la Ruta 62.

Los primeros a salir a encontrarse cara a cara con la montaña serán los corredores de 21k, que este miércoles a las 9:00 comenzarán su carrera. Los primeros estarán llegando al arco montado en la Plaza San Martín cerca de las 11:00. Al mediodía, también desde el Regimiento, será la largada de los 10k. Los primeros tardarán cerca de 45′ en llegar al arco de la Plaza, en el centro de la ciudad.

Una atleta de 21K, al momento de recibir la bolsa de elementos por parte de la organización. (Foto Alejandro Carnevale)

El cronograma de la carrera seguirá el jueves a las 9:00 con la largada de los 42k; continuará el viernes a las 14:00 con el lanzamiento de las emblemáticas 100 millas; y a las 21:00 será tiempo de la espectacular largada nocturna de los 110k. El sábado se largará la última prueba: los 70k que comenzarán a las 8:30.

Patagonia Run 2026: programa completo

MIÉRCOLES 8

09:00*

LARGADA 21k

Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros Gral. Lavalle” (RCM4) – Av. Regimiento de Caballería (Ruta 62)

Llegada de los primeros: 1h40′ aprox.

12:00*

LARGADA 10k

Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros Gral. Lavalle” (RCM4) – Av. Regimiento de Caballería (Ruta 62)

Llegada de los primeros: 45′ aprox.

JUEVES 9

09:00

LARGADA 42k (Clasificatorio para la carrera de Sierre-Zinal, en Suiza)

Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros Gral. Lavalle” (RCM4) – Av. Regimiento de Caballería (Ruta 62)

Llegada aprox. de los primeros: 3h15’, aprox.

VIERNES 10

14:00*

LARGADA 100Mi

Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros Gral. Lavalle” (RCM4) – Av. Regimiento de Caballería (Ruta 62)

21:00*

LARGADA 110k

Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros Gral. Lavalle” (RCM4) – Av. Regimiento de Caballería (Ruta 62)

SÁBADO 11

08:30*

LARGADA 70k

Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros Gral. Lavalle” (RCM4) – Av. Regimiento de Caballería (Ruta 62)

10:30

LLEGADA 100Mi, 110k y 70k

Av. San Martín y Tte. Cnel. Pérez – Frente a Plaza San Martín