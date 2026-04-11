Mirtha Legrand: los invitados confirmados para este sábado 11 de abril
Quiénes estarán hoy en la mesa de La noche de Mirtha y a qué hora arranca el programa en El Trece.
Este sábado 11 de abril desde las 21:30, Mirtha Legrand vuelve a encabezar una nueva edición de “La noche de Mirtha”, el clásico ciclo de la televisión argentina que se emite por El Trece.
La diva de los almuerzos recibirá en su mesa a figuras destacadas del periodismo, el espectáculo y la actualidad, en una noche que promete debate, anécdotas y definiciones.
Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand hoy
Según supo la Agencia Noticias Argentinas y de acuerdo a lo informado por Televisión.com.ar, los invitados confirmados para este sábado son:
- El conductor y figura de Radio Rivadavia Baby Etchecopar
- El escritor y periodista Reynaldo Sietecase
- La periodista de espectáculos Mariana Brey
- La modelo y comediante Belén Francese
Una mesa con actualidad, política y espectáculo
Como es habitual, el programa combinará temas de actualidad, análisis político y momentos distendidos, con el estilo único que caracteriza a Mirtha Legrand.
La presencia de figuras del periodismo fuerte como Baby Etchecopar y Reynaldo Sietecase anticipa una mesa con opiniones firmes, mientras que Mariana Brey y Belén Francese aportarán el costado más ligado al espectáculo y el entretenimiento.
El ciclo se podrá ver este sábado a las 21:30 por El Trece, consolidándose como uno de los programas más elegidos del fin de semana en la televisión abierta.
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