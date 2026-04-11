Mirtha Legrand: los invitados confirmados para este sábado 11 de abril

Este sábado 11 de abril desde las 21:30, Mirtha Legrand vuelve a encabezar una nueva edición de “La noche de Mirtha”, el clásico ciclo de la televisión argentina que se emite por El Trece.

La diva de los almuerzos recibirá en su mesa a figuras destacadas del periodismo, el espectáculo y la actualidad, en una noche que promete debate, anécdotas y definiciones.

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand hoy

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y de acuerdo a lo informado por Televisión.com.ar, los invitados confirmados para este sábado son:

El conductor y figura de Radio Rivadavia Baby Etchecopar

El escritor y periodista Reynaldo Sietecase

La periodista de espectáculos Mariana Brey

La modelo y comediante Belén Francese

Una mesa con actualidad, política y espectáculo

Como es habitual, el programa combinará temas de actualidad, análisis político y momentos distendidos, con el estilo único que caracteriza a Mirtha Legrand.

La presencia de figuras del periodismo fuerte como Baby Etchecopar y Reynaldo Sietecase anticipa una mesa con opiniones firmes, mientras que Mariana Brey y Belén Francese aportarán el costado más ligado al espectáculo y el entretenimiento.

El ciclo se podrá ver este sábado a las 21:30 por El Trece, consolidándose como uno de los programas más elegidos del fin de semana en la televisión abierta.