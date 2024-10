PreFederal de básquet: Pérfora manda en la zona Campeonato y Regina no afloja en el Ascenso

Pérfora empezó el torneo con el cartel de candidato, nunca le pesó y ahora es el único líder del torneo PreFederal de básquet, que se quedó sin asteriscos y ahora sí está listo para encarar su recta final. El Verde de Plaza Huincul dio cuenta de Biguá, en El Nido de Neuquén, por 84-78 y mira a todos desde arriba en la zona Campeonato.

En el Ascenso, nadie puede con Atlético Regina, que sigue con un registro inmaculado (8-0) luego de vencer a Club Plottier en condición de local. Cipolletti y Centenario fueron los otros que cantaron victoria en la competencia regional.

La noche redonda de Agustín Sánchez

Agustín Sánchez alcanzó una valoración de 40 y lideró a Pérfora en la gran victoria sobre Biguá en la capital neuquina. El interno terminó con 21 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias y 1 recupero, para ser la figura determinante de la noche en el duelo que estaba pendiente de la fecha 5. Así, el Verde completó un 2-2 perfecto ante los de la costa, ya que también se habían cruzado el viernes, pero en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul, con victoria por 85-65.

Ahora la diferencia fue más estrecha (84-78) y Pérfora lo dio vuelta en el último parcial, que ganó por 26-18. Antes, el local siempre terminó arriba, por 20-18, 40-38 y 60-58. Además de Sánchez, rindieron Luca Chiapella (23), Augusto Rossi (17) y Nacho Claris (15); mientras que en Biguá no alcanzaron las buenas producciones de Pablo Almendra (20), Nahuel Muñoz (17) y Luciano Ravera (17).

El Verde de Fernando Claris está en lo más alto con 22 puntos. (Archivo Oscar Livera)

Posiciones y próxima

Con estos resultados, Pérfora alcanzó los 22 puntos y es el único líder de la zona Campeonato con registro de 10-2. Pacífico (21) quedó como escolta (9-3) y el cuarteto de punta lo completan Deportivo Roca e Independiente (19), con 7-5. Más atrás quedaron Centro Español (18, 6-6), Biguá y Del Progreso (14, 4-8), y Petrolero (13, 1-11).

La próxima fecha será la penúltima de la fase regular y se disputará el viernes 25, con este programa: Biguá vs. Petrolero, Pacífico vs. Pérfora, Del Progreso vs. Centro Español e Independiente vs. Deportivo Roca.

Atlético Regina sigue firme

Atlético Regina no le dio chances a Club Plottier, lo venció por 91-62 como local y de esta manera extendió su gran momento en la zona Ascenso del PreFederal. En los otros duelos de la décima fecha, Cipolletti superó a Unión Alem Progresista por 68-62 con un partidazo de Luca Brunet (27 puntos); y Centenario venció a Vista Alegre, como visitante, por 77-39.

El equipo de Regina es una maquina de ganar. (Club Atlético Regina)

El Albo manda con 16 puntos (8-0), Cipolletti (6-2) y Centenario (5-4) son escoltas con 14; Cinco Saltos también tiene registro positivo (5-3) y suma 13; mientras que en la zona baja están Club Plottier (12, 4-4), Unión (9, 1-7) y Vista Alegre (9, 0-9).

La acción seguirá el viernes 25 con Centenario vs. Altético Regina, mientras que el domingo se verán las caras Club Plottier vs. Cinco Saltos y Unión Alem Progresista vs. Vista Alegre. Cipolletti tiene libre en la fecha 11.