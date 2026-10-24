River vs. Racing en el Monumental por el Clausura 2026: hora, TV y formaciones

Este domingo, River será local de Racing en el Monumental, por la fecha 14 del Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio necesita sumar tres puntos para mantener la chance de clasificar a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual.

Desde las 19:15, el Millonario recibirá a la Academia con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Ponzio llega tras golear 3-0 a Belgrano en el Kempes y buscará prolongar su recuperación ante una Academia que atraviesa un momento complicado. El encuentro será clave para los dos equipos, pero persiguen objetivos distintos. River necesita sumar para acercarse a los puestos de clasificación internacional, mientras que Racing está obligado a ganar para mantener sus posibilidades de avanzar a los playoffs.

Con la victoria en Córdoba, el Millo se ubica octavo en la tabla anual, con 49 puntos. Está a cinco unidades de Boca, el líder, y a cuatro de Rosario Central, el último equipo que actualmente se estaría clasificando a la Copa Libertadores. En la Zona B del Clausura, en tanto, ocupa el sexto lugar, con 20 unidades.

El equipo de Ponzio necesita cerrar el torneo con una buena cosecha de puntos y esperar otros resultados para sostener sus aspiraciones de jugar el certamen continental. Frente a Racing, además, intentará extender una racha favorable de local: no pierde ante la Academia en ese estadio desde 2017.

En aquella oportunidad, Racing ganó 3-2 con goles de Miguel Barbieri, Lautaro Martínez y Marcos Acuña. Desde entonces, visitó seis veces a River y no pudo volver a llevarse la victoria.

Los cambios que prepara River para recibir a Racing

Para el clásico, Ponzio realizaría una modificación respecto del equipo que goleó a Belgrano. Lucas Martínez Quarta, suspendido por acumulación de cinco tarjetas amarillas, dejaría su lugar para el ingreso de Lautaro Rivero.

Marcos Acuña, por su parte, continúa con molestias en el empeine del pie izquierdo y el hombro izquierdo, por lo que todo indica que se perderá su segundo partido consecutivo. Francisco Ortega volvería a ocupar el lateral izquierdo.

Racing llega obligado a ganar

La Academia atraviesa un presente complicado y necesita sumar de a tres para mantener sus chances de clasificarse a los playoffs. Viene de empatar 1-1 ante Independiente en el clásico de Avellaneda, resultado que generó el descontento de sus hinchas.

El conjunto de Avellaneda suma 12 puntos en la Zona B, donde ocupa el decimotercer puesto, y está vigesimotercero en la tabla anual, sin posibilidades matemáticas de clasificarse a una copa internacional. Por eso, una victoria en el Monumental aparece como una necesidad para mantener viva su ilusión de avanzar a la siguiente instancia del Clausura.

Chirola Romero mantiene dos dudas para definir el equipo. Ezequiel Cannavo y Juan Barinaga pelean por un lugar en el lateral derecho, mientras que Leonel Pérez y el juvenil Alejandro Tello disputan un puesto en la mitad de la cancha. El resto del equipo sería similar al que enfrentó a Independiente.

La posible formación de River para enfrentar a Racing en el Monumental

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

La posible formación de Racing para enfrentar a River en el Monumental

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

River vs. Racing en el Monumental: horario, TV y árbitro