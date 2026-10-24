Francisco Ortega sería titular en River ante Racing y podría estar en el Superclásico

Francisco Ortega reemplazó a Marcos Acuña ante Belgrano y su muy buen nivel le dará la chance de jugar nuevamente ante Racing y anotarse para el Superclásico ante Boca de la fecha que viene.

Acuña es una de las grandes figuras de este River. Desde su llegada a Núñez garantizó jerarquía, personalidad y buen rendimiento en el lateral izquierdo, pero un nuevo problema físico, sumado a la presencia de un competidor serio por el puesto podría alterar el escenario.

El lateral llegó desde el Olympiacos de Grecia a comienzos de agosto y tuvo cuatro titularidades y cuatro ingresos desde el banco en los 13 partidos en los que estuvo disponible (no fue incluido en la lista de la Copa Sudamericana y no llegó a tiempo al duelo con Aldosivi por Copa Argentina).

El Huevo, en tanto, lleva un semestre con cierta irregularidad, producto del desgarro que le hizo perderse cuatro partidos sobre el cierre del ciclo de Eduardo Coudet (volvió para la eliminación de Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe).

El traumatismo en su empeine izquierdo sufrido en la visita a Sarmiento, en Junín, lo volvió a sacar de la cancha y lo tiene al límite para el clásico con Racing.

En condiciones ideales, Acuña es el ‘3’ titular del River de Leonardo Ponzio. Sin embargo, una segunda actuación en alto nivel de Ortega contra la Academia podría sembrar incertidumbre respecto de quién irá de inicio frente a Boca en la Bombonera.

Si el Huevo se recupera al 100%, será difícil imaginarlo fuera del 11 titular, pero también dependerá de lo que pase este domingo en el Monumental.

El lateral izquierdo es el único lugar de la defensa en el que puede haber una lucha fuerte por el puesto, y por buen nivel y no viceversa.