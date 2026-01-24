Roca-La Amistad, parte II: en el Maiolino se define el finalista patagónico del Regional Amateur

Deportivo Roca recibirá este domingo a La Amistad en el Luis Maiolino por la semifinal de vuelta de la zona patagónica del Regional Amateur, con el duro objetivo de remontar la derrota en la ida.

El partido en cancha del Naranja será a las 18 horas con el arbitraje del viedmense Danilo Viola. Las entradas tendrán un valor de $10.000.

En los primeros 90 minutos, La Amistad se impuso 2-0 en Cipolletti con goles de Kevin Guajardo y Ariel González. Sacó una buena ventaja, pero la serie todavía está abierta y el dueño de casa buscará devolver gentilezas. En caso de que el local gane por dos goles de diferencia, habrá penales.

Para Roca, vencer a los cipoleños ha sido imposible en este torneo. En la fase de grupos, el equipo de Alfredo Tizza ganó 2 a 1 de visitante y en su cancha igualaron 1 a 1. El Depo deberá ser efectivo como en la serie previa ante Atlético Regina cuando se fue 2 a 0 arriba al descanso (terminó 2-1, 3-2 el global).

La otra semifinal

En la otra semifinal patagónica, Jorge Newbery le ganó 3 a 1 a Boxing en Comodoro Rivadavia. La vuelta en Río Gallegos será el domingo a las 17 con Kevin Bustos como árbitro. En el caso de que se impongan los que ganaron la ida, se repetiría la final del 2022. En esa ocasión, Newbery avanzó al ganar 3 a 2 en Cipolletti. El primer duelo en Comodoro había sido empate 1 a 1. Luego, los chubutenses cayeron con Liniers que subió al Federal A.

Los dos que avancen a la final jugarán una serie ida y vuelta que será el domingo 01/02 y el 08/02. El que pase de los rionegrinos definirá de local. El ganador de esa llave jugará una final por el ascenso con el vencedor de otra región en cancha neutral el 15/02.