Cipolletti confirmó otro refuerzo de Villa Mitre en el regreso de una cara conocida

Cipolletti continúa activo en el mercado de pases rumbo al Federal A 2026 y hoy confirmó a su cuarto refuerzo. Se trata del volante zurdo Maximiliano López, proveniente de Villa Mitre.

El mediocampista de 32 años ya tuvo un paso por el Albinegro en la temporada 2021 y el primer semestre del 2022.

López formó parte del plantel que dirigió Gustavo Raggio en 2021 en una buena campaña de Cipo. Desde mediados de 2022 hasta el final del 2025 jugó en Villa Mitre.

El futbolista oriundo de Funes es un conocedor de la categoría ya que también pasó por Mitre de Santiago Del Estero, Gimnasia y Tiro de Salta, Central Norte de Salta y Sarmiento de Resistencia.

Es el segundo jugador que llega desde Villa Mitre luego del defensor Víctor Manchafico. Los otros dos refuerzos del Albinegro hasta el momento fueron el delantero Sebastián Jeldres y el volante central Marcos Pérez.

El Federal A comenzará a mediados de marzo y Cipolletti, otra vez con el Chango Cravero de DT, arrancará su pretemporada el 2 de febrero.