Mundialito: mañana, en la edición impresa de RÍO NEGRO, suplemento especial y póster con los equipos

El Mundialito Infantil de Clubes transita por su edición Nº 38 y la edición impresa del RÍO NEGRO de este domingo vendrá con un suplemento especial y un póster con los equipos que compiten en la división principal (2013) de la clásica competencia. La actividad se cumple en 10 sedes de la provincia, con Roca y el estadio Luis Maiolino como central.

Con mayoría de clubes de la zona y refuerzos de equipos de AFA (Lanús, Argentinos y Estudiantes), los más chicos disfrutan de una fiesta única. La acción continuará hasta el 1 de febrero y además de la cobertura diario, RÍO NEGRO publicará el suple con las imágenes de los representantes locales, pero también data histórica, recuerdos imborrables y todo lo que dejó la multitudinaria inauguración en el estadio roquense.

12 páginas y póster

Los chicos locales sueñan con llegar hasta las instancias finales y el punto de partida es la foto de la formación. Todos tendrán su espacio en el suplemento de 12 páginas que se publicará este domingo 25 de enero. Y el bonus track llega con el póster, con más imágenes de los chicos y chicas que le dan forma a la tradicional fiesta que convoca en cada arranque de temporada.

También estarán las clásicas estadísticas, con los más ganadores y los zonales que tocaron el cielo con las manos y se quedaron con el premio mayor. Sólo cinco equipos pudieron cumplir con ese objetivo. Y si de nombres se trata, también estarán los futbolistas que vinieron al Mundialito y después fueron estelares. Uno, muy actual, acaba de firmar con Racing y tiene chances de ponerse la camiseta de la Selección Argentina en el próximo Mundial.