Se confirmó la lesión de Lautaro Martínez y encendió las alarmas en la Selección Argentina

Esta mañana llegaron malas noticias para la Selección Argentina desde el futbol europeo. Inter oficializó la lesión de Lautaro Martínez luego de la derrota del Nerazurro por 4-3 ante Brujas por la 2° fecha de la Champions League.

En el partido del pasado martes, el Toro convirtió un doblete en el Giuseppe Meazza en la caída ante el conjunto belga pero terminó con dolores y encendió las alarmas en el equipo italiano y en la Selección Argentina. En las últimas horas se conoció que el goleador padece una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo y será baja entre cuatro a seis semanas.

Por esto, se perdería varios compromisos con el Inter (Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, el clásico contra Milan, Feyenoord y Como). Además, estaría ausente en la fecha FIFA de noviembre, que se disputará desde el 9 al 17 de ese mes.

Con este panorama, su regreso a las canchas sería recién después del parón de selecciones. De esta forma, Scaloni no podría contar con Lautaro en estos dos amistosos que cerrarán el 2026 de la Selección Argentina.

En lo que va de esta temporada, el ex Racing lleva anotados seis goles y una asistencia en siete partidos jugados con Inter.

Dudas sobre los rivales de la Selección Argentina

La Selección Argentina todavía no confirmó sus rivales para la próxima fecha FIFA. En los últimos días, se conoció que se cayó la gira en Asia que tenía prevista la Albiceleste, donde iba a jugar en China e India.

Ante esta cancelación, la AFA ya comenzó las charlas para que el equipo de Scaloni juegue sus dos partidos en el país. El primer encuentro sería en el interior y el rival que pica en punta es Costa Rica. El segundo duelo se disputaría en la Bombonera y hay grandes chances de enfrentarse a Uruguay.