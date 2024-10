Se viene Zona 5 MTB Race: conocé el imperdible circuito de San Martín de los Andes

Tres circuitos con tres distancias en un marco natural único e imponente, en plena cordillera de los Andes. Así será Zona 5 MTB Race, que prevé una largada compartida por los corredores de todas las categorías desde la base del cerro Chapelco, en San Martín de los Andes. La cita será el 8 de diciembre a partir de las 9 y las inscripciones siguen si marcha a gran ritmo para las tres pruebas 50, 35 y 20 kilómetros.

Pablo Pipi Bascoy, director de la carrera de mountan bike más apasionante del país, la define así: “Zona 5 tiene de particular que transitás por lugares que habitualmente no tenés acceso, por los diversos territorios que atraviesa y que debés tener permiso. Son lugares que inclusive la gente de San Martín de los Andes no conoce. Es una zona donde hay muy poca población y te da la sensación de estar en alta montaña. Pasás por dos cumbres, arriba de los 1700 metros, donde ya no hay bosque y tenés una visión periférica increíble de la cordillera, el Lanín, los lagos Lácar y Lolog”.

Bascoy explica que “el circuito lo marcamos unos días antes para cuidar el impacto y lleva mucho trabajo hacerlo. Lo diseñamos junto con Gonzalo Sánchez, uno de los que más conoce los senderos de la zona, y este año vamos a modificar una parte, haciéndolo súper especial. Es una carrera dura, que se considera de ascenso, con un desnivel positivo en el circuito más largo de 2.000 metros que es un montón. Mucha genta la compara con Trasmontaña de Tucumán. Para mi es la carrera más linda y más desafiante de la Patagonia”.

La partida, desde el centro de esquí Chapelco

La carrera comienza trepando desde la base del centro de esquí Chapelco, ubicado a 1.200 metros de altura. Desde allí subirán hasta los 1.700 metros, para luego comenzar un descenso progresivo hasta llegar a El mallín del Galpón a 1.350 metros. Ahí se encontrarán con un puesto de hidratación y provisiones. En este punto iniciará una trepada single tracks de piñones bajos, donde pasarán por lugares únicos de muy difícil acceso, con vistas increíbles (Mallín a 2 aguas, Piedra del Rey León, Laguna del toro, entre otros) ascendiendo hasta los 1.550 metros, donde se arriba al refugio de Miramas.

La bajada será la protagonista en esta parte terminando a 950 metros, en la Escuela de Puente Blanco, de la Comunidad Mapuche Vera. Un camino maderero los hará recorrer por 4 kilómetros de ascenso los orígenes de San Martín de los Andes sumados a los 10 kilómetros que los conducirán a la cima del Cerro Mocho, donde comienzan las condiciones de alta montaña y deberán llevar la bici al hombro. Sus 1.850 metros de altura los impactará, pero la meta ya está cerca.

Desde ahí descenderán hasta los 1650 metros, ingresando en un sendero increíble del bike park de Chapelco, conocido como Mallín de la Pala. Para finalizar, estará el arco de llegada en la base del cerro Chapelco, esperando junto a familiares y amigos, para compartir toda la emoción, sabiendo que participaron de la carrera de MTB más desafiante e increíble que tiene la Patagonia Argentina, Zona 5.

Las inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web https://www.zona5mtbrace.com/ y no te la podés perder.

