Supercoss nocturno: Agustín Carrasco mostró toda su categoría en La Barda
Se quedó con la victoria en la tercera y penúltima fecha del clásico de todos los veranos. El 28 de febrero será jornada de campeones.
El Motocross Club Neuquén volvió a vibrar con la tercera fecha del Supercross nocturno y otra vez hubo fiesta en La Barda. Ante un gran marco de público y con 130 motos en pista, todos los aplausos fueron para Agustín Carrasco, quien prevaleció en MX1, la división principal del clásico torneo que se disputa en el Coliseo capitalino.
Desde las primeras mangas, el ritmo fue alto y las luchas por cada posición se repitieron en cada final, consolidando una fecha que dejó grandes momentos deportivos y confirmó el crecimiento del campeonato nocturno.
La definición de MX1 fue uno de los puntos más altos de la noche. Todo parecía encaminado para Nahuel Kriger, que venía liderando con autoridad, pero en las vueltas decisivas protagonizó una intensa batalla con Pablo Galletta. Ese duelo fue aprovechado por Carrasco, que capitalizó la pelea y se quedó con un nuevo triunfo en la categoría mayor, en un cierre electrizante que hizo explotar al público presente.
El campeonato nocturno tendrá su última fecha el sábado 28 de febrero, nuevamente en el Coliseo de la Barda, donde se definirán los campeones de cada categoría. Se viene una gran definición y seguramente se repetirá ese combo de muchas motos y tribunas colmadas.
Todos los podios de la tercera fecha
MX1: Agustín Carrasco, Nahuel Kriger, Pablo Galletta
MX2: Ethan Benavides, Vicente Díaz, Lázaro Santarelli
MX Intermedia: Agustín Paz, Fernando Romero, Paul Olmos
50cc: Josefina Zanotti, Santino Roth, Blas Gutiérrez
65cc: Tomás Aguila, Santino Chirino, Florencia Aguila
Enduro: Rodrigo Fonseca, Nahuel Bagli, Anton Milohanich
Promocionales: Eugenio Del Bino, Ignacio Monedero, Nadín Segura Nadin
85 A: Tiziano Sepúlveda, Gonzalo Parra, Lorenzo Osses
85 B: Tomás Aguila, Valentino Betancour, Tadeo Indaco
Master A: Nicolás Giustozzi, Matías Sacne, Matías Horta
Master B: Ariel Nonel, Jorge Hasi, Cristian Morin
125cc: Felipe Cruz, Benicio Osses, Bautista Galdeano
MX Junior: Marcelo Sandoval, Franco Araya, Martín Eleta
