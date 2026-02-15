Supercoss nocturno: Agustín Carrasco mostró toda su categoría en La Barda

El Motocross Club Neuquén volvió a vibrar con la tercera fecha del Supercross nocturno y otra vez hubo fiesta en La Barda. Ante un gran marco de público y con 130 motos en pista, todos los aplausos fueron para Agustín Carrasco, quien prevaleció en MX1, la división principal del clásico torneo que se disputa en el Coliseo capitalino.

Desde las primeras mangas, el ritmo fue alto y las luchas por cada posición se repitieron en cada final, consolidando una fecha que dejó grandes momentos deportivos y confirmó el crecimiento del campeonato nocturno.

La definición de MX1 fue uno de los puntos más altos de la noche. Todo parecía encaminado para Nahuel Kriger, que venía liderando con autoridad, pero en las vueltas decisivas protagonizó una intensa batalla con Pablo Galletta. Ese duelo fue aprovechado por Carrasco, que capitalizó la pelea y se quedó con un nuevo triunfo en la categoría mayor, en un cierre electrizante que hizo explotar al público presente.

El campeonato nocturno tendrá su última fecha el sábado 28 de febrero, nuevamente en el Coliseo de la Barda, donde se definirán los campeones de cada categoría. Se viene una gran definición y seguramente se repetirá ese combo de muchas motos y tribunas colmadas.

Todos los podios de la tercera fecha

MX1: Agustín Carrasco, Nahuel Kriger, Pablo Galletta

MX2: Ethan Benavides, Vicente Díaz, Lázaro Santarelli

MX Intermedia: Agustín Paz, Fernando Romero, Paul Olmos

50cc: Josefina Zanotti, Santino Roth, Blas Gutiérrez

65cc: Tomás Aguila, Santino Chirino, Florencia Aguila

Enduro: Rodrigo Fonseca, Nahuel Bagli, Anton Milohanich

Promocionales: Eugenio Del Bino, Ignacio Monedero, Nadín Segura Nadin

85 A: Tiziano Sepúlveda, Gonzalo Parra, Lorenzo Osses

85 B: Tomás Aguila, Valentino Betancour, Tadeo Indaco

Master A: Nicolás Giustozzi, Matías Sacne, Matías Horta

Master B: Ariel Nonel, Jorge Hasi, Cristian Morin

125cc: Felipe Cruz, Benicio Osses, Bautista Galdeano

MX Junior: Marcelo Sandoval, Franco Araya, Martín Eleta