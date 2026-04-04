Esto es en off: De la gestión municipal al metaverso petrolero

Neuquén

Milangas mata palitos

Volvió el intendente Mariano Gaido de Asia. Tras semanas a puro palito y sushi, el intendente aterrizó en Neuquén con una prioridad. ¿La prioridad? Nada de asado aún: ¡pidió una milanesa con puré urgente! Se ve que, entre tanto ramen, Mariano soñaba con el sabor bien nuestro, porque se puede discutir de todo, pero el plato es irremplazable y más en sitios tan alejados que no se conoce.

Ni Firulais tiene tanta cara de perro

El intendente de Centenario, Esteban Cimolai, manifestó su malestar con un grupo de vecinos. En una jornada de castración gratuita donde se asignaron 45 turnos, 15 personas faltaron sin dar aviso previo. Esto dejó un 33% de los cupos vacíos mientras otros ciudadanos esperaban una oportunidad para sus mascotas. Un censo de Adriana Kylee reveló que existen casi 40.000 animales en Centenario, lo que equivale a uno cada dos personas. Con solo un 30% de la población animal castrada, las autoridades locales remarcan la importancia de asistir a los turnos en Control Canino para evitar la sobrepoblación en las chacras y la meseta.

Rioseco en el metaverso petrolero

El intendente Ramón Rioseco utilizó anteojos de realidad virtual para explorar pozos y locaciones sin salir de Cutral Co. Gracias a una donación de la Fundación Rocca y Tecpetrol, alumnos podrán «pisar» el campo desde el aula. La llegada de esta tecnología a la comarca abre interrogantes sobre la visión a futuro de Vaca Muerta.

Coincidencias del destino

El concejal capitalino Joaquín Eguia recorrió escuelas en obra y presentó un listado de fallas que dejó a varios mudos. Desde el gremio ATEN Capital señalaron que el edil libertario les «copy-pateó» los datos. Parece que la realidad edilicia logró cerrar, momentáneamente, la brecha ideológica ante el amor al dato.

El intendente con envidia sana

Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti, felicitó a Gaido por la «obra espectacular» en la ex Ruta 22. No obstante, admitió sentir una sana envidia debido a que en su ciudad sufren el parate de obra nacional. Otros jefes comunales, como Bertolini y Cimolai, también observan con atención el asfalto que no llega a sus localidades.

Sorpresa en la Escuela 22

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, visitó la obra de la Escuela 22 en Plaza Huincul. Durante la recorrida, compartió un momento lúdico con un niño para mostrarle las nuevas instalaciones. El establecimiento, cuya ubicación estuvo vinculada a gestiones del exintendente Giannattasio, busca maravillar a su comunidad educativa. Entre risas, Tanya le tapó los ojos a un nene: “¡A la 1, a las 2 y a las 3!”. ¿El fin? Que se maraville con la escuela nueva. Los malpensados dicen que fue para que no viera a Giannattasio rondando. ¡Tanya cuida la vista y la obra!

El conteo de Tanya Bertoldi

Río Negro

El PRO convocó a su elección partidaria

El PRO resolvió su fecha de elecciones partidarias y se programó para el 17 de mayo.

Su actual presidente, Juan Martín, buscará la continuidad por otro mandato y, además, menciona su intención de una lista de unidad. Por eso, según trascendió, le ofreció a la barilochense Martina Lacour que lo secunde en la conducción. Parece que esa propuesta no entusiasmó a quien ya lo acompañó en la elección del 2025, como candidata a la Cámara de Diputados.

Tan así sería la cosa que Lacour habría iniciado contactos con dirigentes de otros circuitos con el propósito de conformar otra lista de autoridades del partido de Mauricio Macri en Río Negro. Se abre una instancia de discusión.

La expectativa de Castro y una reunión nacional

Dos jefes comunales rionegrinos participaron del reciente encuentro en Paraná del Consejo Federal de Intendentes. Asistió el viedmense Marcos Castro y el cipoleño Rodrigo Buteler lo hizo de manera virtual. En mayo habrá otra en La Plata y, ¿después Viedma? Castro prevé ser anfitrión en septiembre u octubre próximo.

La exsenadora volvió a la escena pública

La exsenadora Silvina García Larraburu pasó unos meses resguardada luego de dejar su banca en el Congreso. Pero esta semana volvió a la escena pública. Estuvo en el acto por Malvinas en Bariloche, ubicada entre las autoridades y entonó el himno rionegrino sin titubeos, a diferencia de otros funcionarios.

Veteranos con restaurante y placa

Los veteranos de Malvinas en Bariloche tienen ahora un restaurante. Se llama Costa 82 y está ubicado en una estructura municipal junto al Nahuel Huapi. El intendente Walter Cortés acudió a la inauguración, les entregó una placa, pero aún falta acomodar los papeles del espacio cedido.

Malvinas: el recuerdo, ¿amplió la grieta?

Después de muchos años, el acto oficial por Malvinas se realizó en la rotonda de Viedma que recuerda a los héroes de 1982. Lo llamativo es que esta vez no se utilizó el Memorial Malvinas del balneario El Cóndor, un espacio “casi propio” del vicegobernador Pedro Pesatti. Las fuentes consultadas no explicaron los motivos del cambio.

El Turismo y el cargo de secretario

La nueva cartera de Juventud se armó finalmente, con sus titulares. Pero Turismo —que pasó a Desarrollo Económico— continúa sin secretario. El último fue Marcos Barberis, que renunció en agosto del 2024 y, luego, se fue la subsecretaría Marisol Martínez, El propósito es jerarquizar la función estatal, que fue cedida el año pasado con la creación del ATUR