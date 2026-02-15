Récord en la Corrida de Cipolletti: en menos de 24 horas se agotaron los 20.000 cupos para los 4K

La 40ª edición de la Corrida de Cipolletti ya empezó a hacer historia antes de largar. La tradicional prueba se disputará el sábado 7 de marzo, pero las inscripciones se agotaron en tiempo récord. Tras la presentación de la indumentaria oficial el viernes en el Parque Rosauer, se habilitó el registro y, en menos de 24 horas, se completaron los 20.000 cupos para el tramo familiar de 4 kilómetros, superando los 15.000 participantes de 2025.

La categoría competitiva también tuvo una respuesta inmediata: los 1.000 lugares disponibles se cubrieron el mismo día. El nivel de convocatoria anticipa una jornada fiesta deportiva en la ciudad.

Cipolito, la mascota oficial de la Corrida. (Florencia Salto)

Como novedad, la Municipalidad de Cipolletti realizará por primera vez un streaming oficial, con conductores y periodistas deportivos que transmitirán el minuto a minuto para que la prueba pueda seguirse desde cualquier parte del mundo. Además, el viernes 6 por la tarde-noche se llevará a cabo la conferencia de prensa con los últimos detalles organizativos.

Invitados de lujo y una semana cargada de actividades

El festejo por las cuatro décadas contará con la presencia de dos figuras emblemáticas del fútbol argentino: Rolando Schiavi y Ariel Ortega, quienes participarán de la previa el viernes por la noche en las inmediaciones del Complejo Cultural Cipolletti. Allí compartirán actividades y encuentros con el público.

La organización también confirmó la presencia de atletas internacionales, ratificando el perfil competitivo y global que la prueba consolidó en los últimos años.

Durante la semana se instalará en el Complejo Cultural un Museo de la Corrida, con objetos, recuerdos y testimonios que repasarán la historia del evento desde su primera edición. A esto se sumará la tradicional Feria Semilla, con emprendedores, propuestas gastronómicas y actividades culturales.

Otro de los momentos más esperados será la Corrida PET, la modalidad pensada para participar junto a las mascotas, especialmente perros. Las pecheras serán exhibidas en los días previos a la carrera.