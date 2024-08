Otro impacto en el US Open: Popyrin eliminó a Djokovic, en la jornada que se despidió el último argentino

El US Open tuvo dos madrugadas seguidas de fuertes impactos. Una noche después de que Botic van de Zandschulp venciera a Carlos Alcaraz en segunda ronda, Alexei Popyrin dio otro batacazo al derrotar a Novak Djokovic con parciales de 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 para reservar un lugar en octavos del Grand Slam americano por primera vez en su carrera. En el siguiente turno, se terminaron las ilusiones argentinas porque Tomás Etcheverry cayó ante Alexander Zverev por 5-7, 7-5, 6-1 y 6-3.

«Supongo que la tercera fue la vencida este año», dijo Popyrin. “Sinceramente, tuvimos algunas batallas en el Abierto de Australia y Wimbledon. Tuve mis oportunidades en esos partidos, pero no las aproveché. Este partido fue un poco diferente. Pude aprovechar mis opciones cuando las tuve y jugué un buen tenis”, agregó.

«Poder hacerlo contra el mejor de todos los tiempos, es increíble», dijo Alexei. (AP)

La inercia de un verano americano soñado quedó en evidencia. Después de ganar en Montreal su primer ATP Masters 1000, el actual 28° del ranking llegó con una confianza al US Open. No solo es su mejor triunfo, sino también por nivel. Necesitaba jugar al borde de la perfección para vencer al tenista masculino con más triunfos en el Arthur Ashe Stadium (78). Y eso fue lo que hizo, además de aprovecharse de una versión inconsistente del cuatro veces campeón del torneo.

“Es increíble porque he estado en la tercera ronda de Grand Slam unas 15 veces en mi carrera, pero no había podido pasar a la cuarta ronda”, dijo Popyrin, próximo rival del local Frances Tiafoe. “Poder hacerlo contra el mejor de todos los tiempos es increíble. Es una gran sensación y el trabajo duro ha dado sus frutos”. Nole, resignado, dejó todo, pero esta vez no pudo. Demostró que es humano, a pesar de un terrible dato: no perdía en tercera ronda de un Grand Slam desde Wimbledon 2016.

El australiano viene de ganán el M1000 de Montreal y se anota entre los favoritos. (AP)

Etcheverry, de más a menos ante Zverev

En un momento de la madrugada (el partido terminó a las 2:35), otro candidato la pasaba mal en el US Open, porque Tomás Etcheverry empezó encendido ante Alexander Zverev, el cuarto jugador del planeta. Sin embargo, el alemán mostró fortalezas en la definición del segundo parcial y acomodó el partido. Fue 5-7, 7-5, 6-1 y 6-3, luego de 3 horas y 36 minutos.

Luego de una tremenda batalla, el alemán venció al platense. (AFP)

En el récord de partidos que terminaron más tarde, el argentino y el germano no pudieron superar al duelo de cuartos de final de 2022, cuando el Carlos Alcaraz venció en cinco sets al italiano Jannik Sinner y pegaron duro y parejo hasta las 2:50.

“Gracias a todos por quedarse hasta tan tarde. Es viernes en Nueva York. Honestamente, si tuviera un viernes libre en Nueva York estaría en otro lugar…”, bromeó Zverev tras terminar el partido en el Louis Armstrong Stadium, la segunda pista más grande de Flushing Meadows.