Sebastián Báez venció a Navone y se quedó con el título del ATP 500 de Río de Janeiro

Sebastián Báez hizo historia esta tarde en Brasil al imponerse ante Mariano Navone en el duelo de argentinos por la final del ATP 500 de Río de Janeiro. El argentino conquistó el título más importante del circuito.

El jugador de 23 años derrotó sin complicaciones a Navone, que había llegado a la final desde la clasificación, por 6-2 y 6-1 en una hora y 24 minutos de partido.

Sebaaaa 🤩@sebaabaez7 claims his 5th career ATP title in Rio and takes the sole lead for most titles among active Argentine players!#RioOpen10Anos pic.twitter.com/n8CXzhXVAV