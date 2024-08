Tres leyendas de los All Blacks llenaron de elogios a Los Pumas: «Cuando empiezan a creer, se vuelve muy difícil»

Luego del triunfo de Los Pumas frente a los All Blacks por 38-30 en Wellington, tres leyendas de la selección de Nueva Zelanda destacaron el partido de los dirigidos por Felipe Contepomi y criticaron el desempeño de su equipo.

En diálogo con Sky Sports NZ, Mils Muliaina, John Kirwan y Jeff Wilson hablaron sobre el partido de los argentinos.

Wilson aseguró que «todos pensábamos que los All Blacks vendrían aquí y ofrecerían una gran actuación, pero esta noche fueron superados. Cuando Los Pumas empiezan a creer, se vuelve muy, muy difícil. Ahora están superando a naciones de primer nivel de manera constante. Están en la conversación de cara al futuro”.

Por su parte, Kirwan habló sobre la sorpresa que representó la pareja de medios albiceleste. “Me gustó mucho la combinación 9-10 de los Pumas. Me gusta su innovación en el ataque. Anotan un punto y luego vuelven a atacar en la otra dirección. El juego de patadas fue bueno al principio». Y agregó que «comenzaron increíblemente bien y luego los All Blacks se mantuvieron firmes en la defensa, pero lo bueno de ellos es que patean cuando deben patear y lo hacen correctamente y también atacan cuando es necesario”.

Mientras que Muliaina destacó el trabajo de Los Pumas pero apuntó contra los hombres de negro. “Tienes que entrar allí con un plan de juego, que fue lo que hicieron, pero poder mantenerlo hasta el final… Pusieron a los All Blacks bajo presión y se derrumbaron. Pero aún así, uno sentía que los All Blacks iban a cerrar el partido. No lo hicieron porque eso le permitió a Argentina realmente mantenerse en el campo. Hubo un par de cambios por parte de Scott Robertson. No creo que hayan tenido el impacto que él hubiera deseado y ahí es donde Argentina se recuperó un poco”, reflexionó.

Cómo fue el histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks

El arranque fue complicado, con una derrota parcial por 10-0. Pero el equipo que dirige Felipe Contepomi se acomodó y en el segundo tiempo se mostró mejor y logró la victoria. Hubo entrega e inteligencia para pasar al frente a pocos minutos de que termine el encuentro.

El conjunto albicleste contó con el regreso entre los titulares de Juan Cruz Mallía, Juan Martín González y Lucio Cinti. Agustín Creevy, Joel Sclavi y Tomás Lavanini esperaron su oportunidad en el banco de suplentes.

Es la tercera vez que Los Pumas le ganan a los All Blacks. Los triunfos anteriores habían sido en 2020 y 2022. En esta oportunidad además lo hizo con récord de puntos, ya que convirtió 38 y superó los 25 que había logrado en las mencionadas.