Histórico triunfo de Los Pumas: le ganaron a los All Blacks por el Rugby Championship en Wellington

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas superó a los All Blacks por 38-30, en el partido correspondiente a la primera fecha del Rugby Championship. De esta manera, Argentina golpeó a Nueva Zelanda por tercera vez en la historia.

El arranque fue complicado, con una derrota parcial por 10-0. Pero el equipo que dirige Felipe Contepomi se acomodó y en el segundo tiempo se mostró mejor y logró la victoria. Hubo entrega e inteligencia para pasar al frente a pocos minutos de que termine el encuentro.

El conjunto albicleste contó con el regreso entre los titulares de Juan Cruz Mallía, Juan Martín González y Lucio Cinti. Agustín Creevy, Joel Sclavi y Tomás Lavanini esperaron su oportunidad en el banco de suplentes.

El capitán Julián Montoya no estuvo presente ya que se recupera de una lesión en sus costillas por lo que la cinta quedó en el brazo de Pablo Matera. Otro dato a destcar es que Efrain Elías, líder de Los Pumitas, hizo su debut con solo 20 años.

Es la tercera vez que Los Pumas le ganan a los All Blacks. Los triunfos anteriores habían sido en 2020 y 2022. En esta oportunidad además lo hizo con récord de puntos, ya que convirtió 38 y superó los 25 que había logrado en las mencionadas.

Nueva Zelanda es subcampeón del mundo y el país que más veces ganó el Rugby Championship desde que Los Pumas se sumaron a la competencia en 2012. Desde ese año, únicamente perdieron las ediciones de 2015 y 2019.

Los Pumas y los All Blacks por el Rugby Championship: las formaciones

All Blacks: Ethan de Groot, Codie Taylor, Tyrel Lomax; Tupou Vaa’i, Sam Darry; Ethan Blackadder, Dalton Papali’i, Ardie Savea (c); TJ Perenara, Damian McKenzie; Mark Tele’a, Jordie Barrett, Anton Lienert-Brown, Sevu Reece; Beauden Barrett.

Suplentes: Asafo Aumua, Ofa Tu’ungafasi, Fletcher Newell, Josh Lord, Wallace Sititi, Cortez Ratima, Rieko Ioane, Will Jordan.



Los Pumas: Thomas Gallo, Ignacio Ruíz, Eduardo Bello; Franco Molina, Pedro Rubiolo; Pablo Matera (c), Marcos Kremer, Juan Martín González; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Matías Moroni; Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Tomás Lavanini, Joaquín Oviedo, Lautaro Bazán Vélez y Tomás Albornoz.

Primer tiempo: 11 y 27′ penales de McKenzie (AB); 15 y 36′ tries de Darry y Leinert-Brown, conversiones de McKenzie (AB); 23′ try de Cinti (LP); 28′ penal de Santiago Carreras (LP) y 37′ try de Mateo Carreras, conversión de Santiago Carreras (LP). Parcial 20-15.

Segundo tiempo: 2′ try de Molina, conversión de Santiago Carreras (LP); 5′ penal de McKenzie (AB); 8 y 16′ penales de Santiago Carreras (LP); 11′ try de Tele’a, conversión de McKenzie (AB); 28′ try de Creevy, conversión de Santiago Carreras (LP).