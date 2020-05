Desinfectar calles: eficacia en duda para combatir el Covid-19

El coronavirus desembarcó en el mundo y las primeras imágenes que aparecieron mostraban camiones hidrantes, curadoras y personas con trajes especiales entre nubes de vapor, que limpiaban las ciudades. Desinfectar, se convertía así, en uno de los términos más usados en esta época de pandemia. Pero ¿hasta que punto es efectivo esparcir cientos de litros de diferentes productos químicos en el espacio público?

Los coronavirus persisten en superficies duras como vidrio, metal o plástico varios días, según una publicación en el Journal of Hospital Infection, (revista que difunde investigaciones sobre epidemiología). Por eso, en la región, algunos intendentes y empresarios empuñan las pocas armas para luchar contra el virus: la lavandina, el amonio cuaternario, el alcohol y el jabón.

La provincia de Río Negro desalentó las fumigaciones en la vía pública.

Mientras se transita el camino para aprender sobre cómo atenuar la propagación del virus, muchos de los esfuerzos que se hacen para desinfectar el espacio público pueden ayudar a las personas a sentirse más seguras, pero las opiniones de los expertos difieren sobre la efectividad para eliminarlos.

Choele Choel, es una de las ciudades más golpeadas por los contagios en la provincia y está aislada por un cordón sanitario hasta el 7 de mayo. Su intendente Diego Ramello, fue criticado por sus pares de la zona por no aplicar medidas preventivas. Confesó que tuvo ofrecimientos de productores para fumigar la ciudad, pero no las aceptó porque esas acciones “no sirven y son demagógicas ”, dijo, en la radio FM de la Isla, e indicó que no se lo recomendaron los técnicos de salud.

De todos modos, realizan algunas acciones. El director de Seguridad Ciudadana de la municipalidad, Javier Lefinau, desde la playa de la Sociedad Rural, contó que allí desinfectan a los camiones que entran a dejar mercadería de lunes a sábado, de 9 a 15 y los vehículos que van a buscarla.

Por otra parte, desinfectan bancos, supermercados y lugares con concurrencia de gente. Esa acción se reptie en casi todas las localidades de la provincia.

En Choele Choel, desinfectan los camiones que lleva mercadería al pueblo.

En Roca, por ejemplo, desde la primera semana de vigencia del aislamiento, el Municipio limpia con agua e hipoclorito de sodio los espacios públicos de mayor tránsito de personas.

En Villa Regina, se desinfectaba la vía pública con curadoras, pero algunos vecinos reclamaron porque les hacía mal y se dejó de hacer. En este sentido, desde el gobierno de Río Negro se desalentó este tipo de acciones.



El coordinador provincial de Salud Ambiental, Marcos Seleiman explicó el por qué. “Los virus tienen muchas clasificaciones, pero una de ellas los diferencian entre envueltos y desnudos. En el caso del coronavirus, es un virus envuelto, lo que significa que es mucho más sensible a la luz solar y a los desinfectantes”, dijo.

Según el funcionario, el sol se encarga de matar al virus, y es un gasto inútil de recursos hacerlo con productos químicos. “Incluso la desinfección de los autos que transitan en la ruta, al ingreso de las ciudades, para mí no tiene sentido. Son políticas municipales que no veo que sean una estrategia de control efectivo contra el virus”, dijo.

En Lamarque desinfectan a todos los vehículos que ingresan.

La lavandina, agua oxigenada y el amonio cuaternario de cuarta y quinta generación son los productos que más se usan en la región. Según el funcionario, si bien a nivel domiciliario la lavandina es la reina de la desinfección, no es la mejor.

“Recomiendo el amonio cuaternario, bajo la proporción que dicen los fabricantes. En las lavandinas al venir en diferentes concentraciones, la gente se confunde y muchas veces no sabe prepararla. El amonio, puede ser más caro, pero tiene más ventajas. En el mismo paso se desinfecta, no mancha la ropa, no deja olor, se puede preparar con agua caliente, no hace falta usarlo inmediatamente”, dijo Seleiman.

Transitar por la vereda del sol será una buena práctica y en este sentido, desde Ambiente ven que, lo que sí es útil, es la desinfección de lugares públicos de mucha concurrencia, que no llega la luz o son cerrados.

“El enfermo asintomático es el que complica las cosas. El que tiene síntomas, creemos que se quedará en su casa, pero el asintomático no sabe que tiene el virus y lo desparrama. Eso, no se puede controlar y a un cajero, por ejemplo, va mucha gente. Por eso, la estrategia de control de desinfectar estos lugares está recomendada", dijo el funcionario.

En empresas y comercios

En los primeros días del aislamiento, la gobernadora Arabela Carreras, dispuso por decreto que todos los comercios de la provincia deben permanecer cerrados los días domingos para realizar una desinfección.

Se recomienda fumigar espacios cerrados con tránsito de gente.

Nicolás Verdecchia tiene una empresa de fumigación en General Roca y en estos días, el trabajo no le da respiro. Aún así, la semana pasada, cuando apareció un caso positivo en una comisaría de la ciudad de Roca, se hizo un lugar para ir a limpiarla de manera solidaria.

“Nosotros trabajamos con amonio cuaternario de quinta generación. Lo aplicamos con atomizadores eléctricos y con mochilas explosivas de dos tiempos. La gota que sale es pequeña para que al ser tan fina tenga más superficie de contacto. Se aplica en todas las superficies, desde los dos metros hacia abajo, que es donde se tocan los objetos”, dijo Verdecchia.

En la ciudad hay una decena de empresas de este tipo y todas tiene una altísima demanda. “Estamos haciendo desinfección en 10 supermercados chinos, 9 sucursales de una cadena de comercios, varios mayoristas, 2 autoservicios, estaciones de servicio, también el Allen. Tuvimos que pedir permiso para desinfectar los sábados, también”, dice Nicolás.

La semana que pasó hizo un curso técnico sobre como actuar ante el coronavirus. “Nos explicaron que en materiales sin porosidad dura 5 días, en los objetos que uno más toca permanece mucho. Por eso, es importante desinfectar, pero sobre todo, la limpieza de manos, de pies al entrar a la casa, hay que tomar todas las medidas”, destacó.

Desinfectar, junto al aislamiento social, son sin dudas herramienta necesarias para ganarle al virus. Mal planteada la estrategia, puede causar daños o no tener sentido. Uno de los consejos unánimes, es empezar siempre por casa.

Desinfectar en casa. Por dónde hay que empezar

Lavar la ropa de cama y toallas, con los jabones o detergentes habituales, y secarla completamente para volver a utilizarla.

Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios, lavarlos con agua caliente y detergente habitual.

Desinfectar pisos: Lavar con una solución de agua y detergente. Enjuagar con agua limpia. Desinfectar con una solución 2 cucharadas sopera de lavandina (con concentración de 55 gr/litro), en 1 litro de agua. De utilizar una lavandina comercial con concentración de 25 g/, hay que colocar 4 cucharadas de lavandina para lograr una correcta desinfección.

Preparar la solución el mismo día que se va a usar para que no pierda poder desinfectante.

En el caso de superficies que no sean aptas para la limpieza con soluciones con lavandina, como teléfonos celulares y teclados de computadoras, entre otros, limpiar con alcohol al 70%. De lo contrario utilizar productos aptos para ese fin.