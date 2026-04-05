Pedro Aznar: “No son momentos para quedarse viendo cómo todo se derrumba»

Hace ya un par de años que Pedro Aznar celebra cincuenta años con la música. Su punto de partida, matemático y biográfico es 1974 y la banda en cuestión, Madre Atómica, un cuarteto de jazz rock que por entonces conformaban Lito Epumer, Mono Fontana y un Pedro Aznar de apenas 15 años. Luego vendrían Alas, Serú Girán, Pat Metheney y una prolífica y aclamada carrera solista, además de bandas sonoras y decenas de colaboraciones.



Dos mil veintiséis lo encuentra celebrando mucho de lo ocurrido en esos cincuenta años, entre ellos, Serú Guirán. Junto a David Lebón celebran la música del cuarteto que completaban Charly García y Oscar Moro, con una serie de shows por el país y el exterior, que comenzó a mediados del año pasado y que cerrarán con cuatro funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, en junio, julio o agosto próximos.



Pero como en cincuenta años caben mucha música y muchos amigos, Aznar tuvo la feliz idea de incluirlos en la celebración y la no menos feliz idea de compartirlo con el público. Por eso fue que creo Una noche entre amigos, el espectáculos de música y palabras que reúne canciones de Lennon, McCartney, Harrison, Garcia, Sting, Gieco, Gabriel, Chili Peppers, Queen, Spinetta, Cazuza, Elton John y unas cuantas suyas, por supuesto.



De gira con Una noche entre amigos, esta semana se dará una vuelta por la región. El periplo comenzará este miércoles en el Centro Cultural Cipolletti; el viernes, en Círculo Italiano de Regina; el sábado 11 en Casino Magic de Neuquén; el lunes 13 en Asociación Española de Roca; el martes 14 en el Teatro Municipal de Zapala; y el jueves 16 en el Cine Rex de Cutral Co. Las entradas están disponibles en entradauno.com y en boleterías de las salas.



En un intercambio de preguntas y respuestas con Diario RÍO NEGRO, Pedro Aznar habló del espectáculo que lo traerá a Río Negro y Neuquén, de su EP La hora de la infamia y su filosa lectura de la realidad y de su encuentro con David Lebón para celebrar la música de Serú Girán.

P: ¿Cuál es la historia del espectáculo Una noche entre amigos?

R: Es un show pensado desde y para la gente, en que toco mis/nuestras canciones favoritas como si fuéramos un grupo de amigos reunidos en mi casa, alrededor del fuego y con una copa de vino en la mano.

P: ¿Cómo es el espectáculo, con qué instrumentos te acompañás?

R: Uso una gran variedad de guitarras, bajos y teclados, y pregrabé algunos instrumentos y partes vocales para multiplicarme sobre el escenario y ofrecer una paleta sonora rica y amplia. El show tiene espíritu y calidez de fogón, y a la vez está realizado con técnica y puesta de alto vuelo.

P: ¿Cómo fue la curaduría para armar la lista de canciones que dan forma al espectáculo? Porque imagino que el universo de canciones era enorme.

R: Pensé en mis autores predilectos, y elegí canciones que los representan muy bien, las que, en algunos casos, son emblemáticas. En el show hay música de John Lennon, Paul McCartney y George Harrison (todos, en sus etapas solistas), Charly García, L.A. Spinetta, León Gieco, Gustavo Cerati, Sting, Peter Gabriel, Queen, Joni Mitchell, Cazuza, Duran Duran y Red Hot Chili Peppers. Más algunas canciones mías, claro.

Para las que canto en inglés, preparé traducciones que se van a proyectar en pantallas led, para que nadie se pierda las letras, que son hermosas.

P: Quería preguntarte sobre tu último trabajo publicado, el EP La hora de la infamia. ¿Cómo fue la historia de esas cuatro canciones y por qué decidiste lanzarlas reunidas en un EP?

R: Las cuatro tiene un hilo común, retratan el momento que estamos pasando en el país y en el mundo. Nacieron juntas y muestran distintos ángulos de un mismo asunto, así que iban perfectamente bien en un mismo lanzamiento.

P: Es un disco que le apunta directo a la actualidad, con letras muy directas, ¿sentías la necesidad de serlo, sentís que la época lo ameritaba?

R: Sí. No son momentos para quedarse viendo pasivamente cómo todo se derrumba.

P: El EP abre fuerte, musical y líricamente con “No es por ahí”. Y con “Liberad” te metes de lleno con una palabra bastardeada por muchos en la actualidad y sentás postura al respecto, sugiriendo por dónde sí sería, siguiendo con la idea del primer tema.

R: ¡Gracias! Más que una pregunta, hiciste una crónica precisa de las dos canciones.

P: En este último caso, ¿cómo surgió la colaboración con Agarrate Catalina?

R: Desde que escribí el tema sentí que era una canción para canto colectivo. Una murga era el vehículo justo, y Agarrate Catalina, la murga perfecta para la canción. Así que los contacté, y fue grande mi alegría cuando aceptaron de inmediato. Fueron muy generosos.

P: La segunda parte del EP baja el ritmo de su música, pero no el filo y la agudeza y lucidez de las letras. En “El lobo y las ovejas” sí te permitís apelar a una fábula para hablar de la actualidad. En “Una extraña felicidad” sentás postura, cantás en primera persona, decís cómo te agarra a vos la época.

R: Así es. Una extraña felicidad relata ese equilibrio delicado entre el adentro y el afuera. Habla de esa multiplicidad de facetas del alma humana, y de la aparente contradicción entre una sensación de completud emocional y espiritual, y el desasosiego que causa un tiempo violento e ignorante. La conclusión que deja en el aire es que ser feliz es una decisión que te hace fuerte, que no podés dejar que ese espacio sea invadido, y que la tristeza, la angustia y la desesperación son herramientas para someter. Un pueblo que no pierde la alegría ni la capacidad de celebrarse, aún en el infortunio, no está vencido.

Pedro Aznar y David Lebón en el Festival Cordillera, en Colombia, en septiembre del año pasado.

P: Por último, sobre tu reunión con David Lebón para revisitar la música de Serú Girán. ¿Qué los impulsó a hacerlo?

R: Siempre es un placer juntarnos a hacer música con David. Revisitar el repertorio del grupo era algo que veníamos pensando hace tiempo, y que se fue dando de la mejor manera. Armamos una banda de cuatro músicos extraordinarios, Federico Arreseygor en piano, Matías Sabagh en batería, Fer Cosenza en guitarra y Fermín Ferraris en teclados (todos ellos fans de SG) y todo está sonando preciso, potente y muy respetuoso de cómo era Serú sobre el escenario.

P: Están agotando entradas para todos los shows, ¿qué sentís que pasa con esas canciones, cuarenta y tantos años después?

R: Al finalizar el show que dimos en el Movistar Arena de Santiago de Chile, unos amigos me dijeron que muchas de las canciones parecían escritas hace diez minutos, por lo actuales. Cuando, en realidad, tienen un mínimo de treinta y cuatro y un máximo de casi cincuenta años. Creo que cuando un autor toca el pulso de su tiempo, esa veta es no sólo universal, sino atemporal, porque habla de la travesía humana, y de una manera u otra, nuestra especie sigue batiéndose con los mismos demonios, aunque las circunstancias puntuales puedan ser algo distintas. Parafraseando a Borges: las noticias son efímeras, pero el arte nos revela más allá del tiempo.

La gira comenzará este miércoles en el Centro Cultural Cipolletti; el viernes, en Círculo Italiano de Regina; el sábado 11 en Casino Magic de Neuquén; el lunes 13 en Asociación Española de Roca; el martes 14 en el Teatro Municipal de Zapala; y el jueves 16 en el Cine Rex de Cutral Co. Las entradas están disponibles en entradauno.com y en boleterías de las salas.