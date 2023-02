«Solilokia»: un unipersonal que combina el deseo, la actuación y el caos creativo

El unipersonal tiene un largo historial de presentaciones en distintos teatros de la región.

La temporada de verano se vive a pleno y hay muchas ofertas para disfrutar de nuestros artistas en distintos puntos de la región. En esta oportunidad conocemos a «Solilokia», unipersonal protagonizado por Laura Romero y Leticia Torres.

Una actriz decide desplegar su derrotero de posibilidades expresivas en un encuentro con el público. Cumplir el sueño de actuar los textos y personajes que siempre quiso. En esa pulsión aparecerá como tema el deseo y el gozo en todas sus formas, y así hablará con todas las letras, sin tapujos y mucho humor, de aquello que esta actriz/mujer quiere contar, como si fuera una revelación espiritual.

Escuchá a las protagonistas en «DIGO»:

«Es un trabajo unipersonal que presenta seis personajes, el primero que vemos en escena, a la que llamamos Mujer neutra, es quien encarnará todos los textos que hablan concretamente de la actuación teatral, es “La Actriz” que nos irá guiando en ese recorrido por las distintas posibilidades expresivas que puede desarrollar en una función en escena», adelantaron las artistas.

Sobre el escenario, aparecen textos de Shakespeare, los clichés de actores y actrices para prepararse para la escena y cinco personajes femeninos que hablan de sus universos aparentemente sin conexión entre sí pero que se les puede algo en común, el goce femenino.

Laura Romero, la actriz de este unipersonal que se presenta este sábado en Neuquén.

´

«Todos los personajes abordan diversos temas por demás profundos y movilizadores, pero lo hacen a través del humor, que considero es la mejor manera de poner en escena aquello que nos cuesta hablar o dar forma para que resulte empático para el público que está mirando», aseguró Leticia Torres, Directora de la obra.

El unipersonal tiene un gran historial de presentaciones en distintos puntos de la región. Este sábado 11 y el próximo 18 de este mes, las artistas se presentarán en «Ambito Histrión», en calle Chubut 240 de Neuquén Capital. Las entradas tienen un costo de $1200 para el público en general y $1000 para estudiantes y jubilados. Se pueden adquirir de manera anticipada escribiendo al 299 476 9342.

"Falta el nombre" Arte & Cultura, en "DIGO":

Oscar Sarhan es artista, comunicador y gestor cultural. Desde siempre fue un férreo defensor, impulsor y promotor del arte y la cultura en la región. Ha desarrollado un amplio trabajo en el pais y en el extranjero, reconociendo y poniendo en valor a los artistas que a diario configuran la escena patagónica.

Sobre este unipersonal, Oscar plantea: “No existe en la dramaturgia de “Solilokia” una situación que sirva como detonante. Es decir, no corre a lo largo de la obra, un conflicto que sostenga todas las partes hasta el final. No hay tensión alguna como eje. Todo lo contrario. Es una sucesión de cinco personajes que se hilvanan a partir de la ductilidad de esta actriz que, una y otra vez, pone en “modo solfa”, sus propios manifiestos como mujer. No lo firmo yo, sino William Shakespeare».





Laura Romero se planta con las preguntas y respuestas sobre el deseo, la dominación, el vacío de las formas, el materialismo, los dogmas, la deconstrucción del sexo, el goce y el placer. Lo hace y lo deja todo, nunca mejor dicho, patas para cualquier lado. Oscar Sarhan.



«En ese hartazgo de mandatos, de soliloquios donde habitan los cañones de las infancias dolientes, de mujeres tiranas y otras hecha tirantes, Laura y la directora armaron buena yunta. Se rieron mucho en el difícil camino del proceso creativo, así dijeron», agregó.



«Será por eso que uno, como espectador, lo pasa tan bien, porque, finalmente, es lo que recibimos como parte del ritual. Si hay verdad en la escena hay verdad en la platea. Y esa complicidad está lograda. Qué hermosa es la actriz cuando se divierte con lo que hace. Qué grande es una actriz cuando abre su juego, cuando invita desde el talento y el oficio, a amar el teatro”, finalizó»

A través de su ciclo en «DIGO», Oscar Sarhan comparte testimonios, experiencias, relatos y propuestas que nos introducen en el universo del Arte y la cultura y de sus protagonistas. Escuchá todos los capítulos haciendo clic acá.